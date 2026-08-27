Nicușor Dan a publicat un editorial în Fox News: „România nu cere mai mult de la America. România se oferă să facă mai mult”

Nicușor Dan. sursa foto: Hepta

Președintele Nicușor Dan a semnat un material de opinie în Fox News, în care prezintă publicului american modul în care România se raportează la amenințarea rusă și își construiește apărarea în jurul sistemelor militare americane.

Spațiul aerian românesc a fost încălcat de drone de zeci de ori în ultimele luni, iar, potrivit relatărilor din presă citate de președinte, serviciile de informații americane consideră că Rusia ar putea testa hotărârea NATO printr-o acțiune limitată împotriva unei țări aliate.

„Pentru România, nimic din toate acestea nu este abstract. Ne aflăm pe flancul sud-estic al NATO, la Marea Neagră, și împărțim cea mai lungă graniță cu Ucraina dintre toți aliații. Am urmărit acest lucru de pe margine ani de zile, cu drone traversând spațiul nostru aerian și resturi căzând pe teritoriul nostru. Am învățat din experiență directă că descurajarea este testată mai întâi la perimetrul alianței”, scrie Nicușor Dan.

El mai adaugă faptul că experiența directă i-a învățat pe români o lecție: descurajarea este testată mai întâi la perimetrul alianței.

„Parteneriatul dintre România și Statele Unite a fost construit pentru momente ca acesta. Forța sa se bazează pe două elemente: geografie și seriozitate. Geografia nu ne-am ales-o. Seriozitatea ne-am câștigat-o. Când Operațiunea Epic Fury a necesitat acces și sprijin, România a fost printre primii aliați care au răspuns. Rapid și public. Asta face un partener de încredere.

De aceea i-am trimis recent pe consilierul nostru pentru securitate națională și pe șeful apărării să transmită angajamentul României față de securitatea la Marea Neagră, față de împărțirea și preluarea sarcinilor în cadrul NATO și față de aprofundarea parteneriatului strategic cu Statele Unite. Le-am cerut să continue această conversație, la Washington și la sediul NATO, pentru a răspunde oricăror întrebări pe care le-ar putea avea aliații noștri americani. Și să sublinieze clar că România este pregătită să crească atât nivelul angajamentelor sale, cât și viteza cu care le onorează”, mai scrie Președintele României.

Totodată, „România nu cere mai mult de la America. România se oferă să facă mai mult. Suntem recunoscători pentru leadershipul american și înțelegem că recunoștința trebuie să fie însoțită de responsabilitate. Statele Unite au dreptate să se aștepte ca Europa să își asume o parte mai mare din propria apărare, iar România susține această așteptare cu bani și acțiuni, inclusiv prin obiectivul de a aloca 5% din PIB pentru apărare până în 2035”.

„La Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, pe coasta Mării Negre, România a început unul dintre cele mai mari programe de infrastructură militară de oriunde de pe flancul estic al NATO: aproximativ 2,5 până la 3 miliarde de euro în lucrări de extindere și modernizare, în curs sau planificate. Câmpia Turzii, Cincu, Smârdan, Babadag, Constanța și Dunărea sunt conectate printr-o rețea logistică militară, legând aerodromuri, drumuri, porturi, poligoane de antrenament și infrastructură de aprovizionare, astfel încât România și Statele Unite să poată deplasa rapid trupe și echipamente atunci când este cel mai necesar.

Modernizarea forțelor noastre armate este ancorată în sistemele americane: apărare antiaeriană și antirachetă Patriot, artilerie cu rachete HIMARS, avioane F-16, tancuri Abrams și cele 32 de avioane F-35A planificate. Aceasta nu este o listă de cumpărături. Este o decizie de a fi interoperabili cu platformele americane și NATO. Și pentru ca forțele românești să fie pregătite în prima zi a unei crize, nu în a 30-a.

Pentru că descurajarea nu se referă doar la ceea ce poate face NATO după ce o criză a început. Se referă la convingerea unui adversar, înainte ca acel moment să sosească, că agresiunea va eșua și că alianța va răspunde la unison. Acest lucru necesită capabilități vizibile, infrastructură rezilientă și voința politică de a le folosi pe amândouă. De asemenea, necesită ca aliații să știe că pot conta unii pe alții, nu doar la Washington sau Bruxelles, ci și pe teren, unde geografia și gradul de pregătire decid cât de repede o decizie se transformă într-o acțiune.

Răspunsul Europei la adresa Rusiei include piste, porturi, poligoane de antrenament, conducte și baterii de apărare antiaeriană românești, precum și sprijinul pe care România îl oferă aliaților săi aflați sub presiune. O Românie mai puternică înseamnă un flanc sud-estic mai puternic. Un flanc mai puternic înseamnă o Mare Neagră mai sigură. Iar o Mare Neagră mai sigură consolidează capacitatea NATO de a descuraja conflictele în întreaga Europă.

Suntem pregătiți să investim, să găzduim, să ne antrenăm, să ne modernizăm și să fim alături de aliații noștri, mai presus de toate de Statele Unite.

Mesajul nostru este, așadar, direct: România nu va aștepta să fie testată pentru a fi pregătită”, mai scrie Nicușor Dan, în același editorial publicat în Fox News.