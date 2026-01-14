Nicuşor Dan a semnat decretul de eliberare din funcţie a lui Daniel David de la Educaţie. Ilie Bolojan, ministru interimar

Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat miercuri decretul prin care ia act de demisia lui Daniel David din funcţia de ministru al Educaţiei şi Cercetării, a anunţat Administraţia Prezidenţială, informează Agerpres.

Prin acelaşi decret se constată încetarea funcţiei de membru al Guvernului.

De asemenea, şeful statului a semnat şi decretul prin care îl desemnează pe premierul Ilie Bolojan în funcţia de ministru interimar al Educaţiei şi Cercetării.

Conform surselor din minister, motivația pentru care Bolojan ar fi decis să controleze în mod direct portofoliul Educației ar fi următoarea: prim-ministrul intenționează să taie din locurile bugetate pentru studenți și nu s-ar fi găsit candidați la portofoliul Educației care să dorească să își asume o astfel de măsură.

În aceste condiții, Bolojan a decis să conducă el ministerul, pentru a implementa reducerile respective.