Nicușor Dan atacă la CCR legea privind folosirea gratuită a plajelor de pe Litoralul Mării Negre

1 minut de citit Publicat la 20:32 11 Noi 2025 Modificat la 20:32 11 Noi 2025

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos/George Călin

Președintele Nicușor Dan a trimis, marți, Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, informează Agerpres.

Legea supusă controlului de constituționalitate stabilește ca titularul dreptului de proprietate a plajelor să atribuie în folosință gratuită autorităților administrației publice locale din localitățile riverane Mării Negre, la solicitarea acestora, o cotă de până la 20% din suprafața plajelor utilizate în scop turistic care sunt situate pe raza lor administrativ-teritorială, cu destinația de plajă publică.

Noua soluție legislativă instituie posibilitatea ca titularul dreptului de proprietate a plajelor să atribuie în folosință gratuită autorităților administrației publice locale din localitățile riverane Mării Negre, la solicitarea acestora, o cotă de până la 20% din suprafața plajelor utilizate în scop turistic care sunt situate pe raza lor administrativ-teritorială, cu destinația de plajă publică, arată sesizarea.

Titularul dreptului de proprietate este statul, întrucât faleza și plaja mării sunt prevăzute în lista bunurilor care aparțin domeniului public al statului, se arată în sesizare.

Șeful statului subliniază că în ceea ce privește entitățile care vor avea posibilitatea de a primi în folosință gratuită o cotă de până la 20% din suprafața plajelor utilizate în scop turistic care sunt situate pe raza lor administrativ-teritorială, autoritățile administrației publice locale nu au capacitatea de a primi, întrucât acestea nu reprezintă instituții de utilitate publică.

Astfel, soluția legislativă ce vizează atribuirea în folosință gratuită autorităților administrației publice locale din localitățile riverane Mării Negre a unei cote de până la 20% din suprafața plajelor utilizate în scop turistic contravine dispozițiilor articolului 136 alineatul 4, teza finală din Constituție, întrucât aceste entități nu reprezintă instituții de utilitate publică.ssssss