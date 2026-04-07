Nicușor Dan, despre ancheta procurorilor după pozele lansate de Elena Lasconi: "Dacă voi fi chemat vreodată la DIICOT, mă voi duce"

Președintele Nicușor Dan a declarat că va merge la DIICOT dacă va fi chemat în dosarul privind fotografiile false apărute în campania prezidențială și a subliniat că își dorește ca ancheta să stabilească cine i-a plătit pe cei implicați, notează Agerpres.

Șeful statului a făcut aceste declarații în timpul unei vizite la Centrul de mari arși al Spitalului Clinic Județean de Urgență 'Pius Brînzeu' din Timișoara, unde s-a aflat împreună cu ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

"Dacă voi fi chemat vreodată, mă voi duce, dar nu cred ce pot eu să spun mai mult decât ce-a văzut toată lumea, că niște oameni au dus în spațiul public niște fotografii în care pretind că sunt eu", a afirmat președintele.

El a reamintit că a depus plângere la DIICOT chiar a doua zi după apariția imaginilor în spațiul public.

'Da, în campania electorală am lucrat cu mai multe echipe care, în fine... au fost subcontractate de alte firme cu care am lucrat și da, e o certitudine că în ancheta DIICOT două din aceste persoane au fost și în filmarea de care... sau, în fine, fotografiile de care vorbim. Mai departe, este treaba procurorilor și mi-aș dori ca... e foarte bine că au ajuns până aici... cât mai curând să răspundă la întrebarea esențială: cine i-a plătit pe oamenii ăștia', a spus Nicușor Dan.

Întâlnirea Nicușor Dan-Ponta-Coldea ar fi fost, de fapt, o punere în scenă

Presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea dezvăluită de Elena Lasconi în mai 2025, înaintea alegerilor prezidențiale, ar fi fost, de fapt, o punere în scenă cu persoane care au jucat rolurile celor trei personaje, scrie G4Media, citând mai multe surse familiarizate cu cazul.

Operațiunea fi fost comandată de liberalii care îl susțineau pe Crin Antonescu în cursa pentru Cotroceni, spun sursele respective. Cu toate acestea, filmarea propriu-zisă ar fi fost executată de personaje apropiate de USR sau care apar alături de Nicușor Dan în campanie.

Potrivit sursei amintite, procurorii DIICOT care anchetează acest caz i-ar fi audiat pe Bicuţi Andrei-Gabriel, (administrator S.C. Training Private Group S.R.L.) și tatăl acestuia, Bicuți Gheorghe-Liviu. Cei doi ar fi organizat realizarea filmării încă de la începutul lunii aprilie 2025.