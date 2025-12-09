Nicușor Dan explică ce a vrut să spună despre „votanții AUR”. Atac la partidul lui Simion: „Are elemente antieuropene și pro-ruse”

Nicușor Dan, atac la partidul lui George Simion. Foto: Agerpres

Președintele României Nicușor Dan a explicat, marți, într-o conferință de presă la Paris, declarațiile date cu o zi în urmă în presa franceză despre „alegătorii AUR”. Într-un interviu publicat luni, în Le Monde, Nicușor Dan a spus că „persoanele care votează AUR nu sunt nici extremiste, nici pro-ruse”.

„Am spus că nu sunt toți. Am spus că cei mai mulți dintre ei sunt motivați de o revoltă față de modul în care s-a făcut politică și administrație în România. Am spus asta de mai multe ori. Și că în acest moment, oamenii aceștia spun că orice e mai bine decât cei care guvernează acum”, spune președintele.

Acesta spune despre AUR că este un partid cu narative pro-ruse și anti-europene.

„Și atunci, ei găsind un singur vehicul electoral spre care se pot îndrepta, se îndreaptă spre un partid care are în program elemente care sunt antieuropene și chiar pro-ruse. Și evident, în anii următori vor evolua. Sunt convins că, pe măsură ce apropierea AUR de narativele pro-ruse, care e destul de abstractă și va deveni mai concretă, vom avea niște reașezări ale opiniilor publicului”, a mai declarat Președintele.

Anterior, într-un interviu în Le Monde, președintele României a declarat că „persoanele care votează AUR nu sunt nici extremiste, nici pro-ruse. Dar nu au încredere în celelalte partide. Vor o schimbare, orice schimbare.”

„Cetățenii trebuie să vadă că există o luptă reală împotriva corupției. Ei sunt preocupați de condițiile de viață aici, în România, și mai puțin de problemele geopolitice”, a mai spus președintele.

Anterior acestui interviu, președintele a spus că la finele lunii ianuarie, anul viitor, va da publicității o sinteză a faptelor documentate de autoritățile române în legătură cu amestecul Moscovei în procesul electoral din țara noastră.