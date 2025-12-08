Nicușor Dan, interviu în Le Monde: Anularea alegerilor a fost "fără îndoială" un lucru bun. Votații AUR nu sunt extremiști sau pro-ruși

Nicușor Dan susține că demonstrarea ingerinței rusești este o chestiune de durată. Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a susținut, într-un interviu pentru publicația franceză Le Monde, decizia din urmă cu un an a Curții Constituționale, în urma căreia alegerile prezidențiale erau anulate, pe fondul ingerințelor Rusiei în procesul electoral.

Anterior acestui interviu, președintele a spus că la finele lunii ianuarie, anul viitor, va da publicității o sinteză a faptelor documentate de autoritățile române în legătură cu amestecul Moscovei în procesul electoral din țara noastră.

Dan a fost întrebat de publicația franceză și în legătură cu ascensiunea formațiunii AUR, cotată în anumite sondaje cu circa 40% din intențiile de vot.

În acest context, președintele a spus că votanții AUR nu sunt nici extremiști, nici pro-ruși.

Fragmentele din interviu, în continuare.

Nicușor Dan: Durează între 3 și 5 ani să demonstrezi o ingerință rusească în alegeri

Le Monde: A trecut un an de când primul tur al alegerilor prezidențiale a fost anulat. Astăzi, sunteți în măsură să spuneți că Rusia a manipulat aceste alegeri?

Nicușor Dan: Raportul Parchetului General, publicat în septembrie, descrie un mecanism care implică patru companii rusești de publicitate politică.

Rapoarte realizate de alte servicii de informații, inclusiv cele franceze, confirmă acest lucru. Site-uri de internet, de obicei dedicate sportului, și altele, dedicate medicinei alternative, s-au concentrat brusc asupra candidatului (pro-rus) Călin Georgescu.

Cred că voi putea publica, în următoarele două-trei luni, un raport care să reunească toate informațiile despre acest caz și să le pună în context.

Serviciile de informații românești pot, desigur, să recunoască semnele unei ingerințe rusești, dar a o dovedi este mult mai dificil. Aceasta intră în competența contraspionajului și poate dura uneori între trei și cinci ani.

Totuși, există suficiente informații care, odată reunite, pot demonstra că a existat influență rusă.

Le Monde: A fost, deci, un lucru bun să se anuleze alegerile?

Nicușor Dan: Fără îndoială.

Nicușor Dan: E nevoie de timp pentru recâștigarea încrederii electoratului, iar oamenii trebuie să constate că autoritățile muncesc pentru ei

Le Monde: La un an după anularea alegerilor, extrema dreaptă, reprezentată de Alianța pentru Unitatea Românilor (AUR), a înregistrat aproape 40% în sondaje. Cum explicați acest lucru?

Nicușor Dan: Persoanele care votează AUR nu sunt nici extremiste, nici pro-ruse. Dar nu au încredere în celelalte partide. Vor o schimbare, orice schimbare. În prezent, cum recâștigăm încrederea lor?

Este nevoie, și va dura timp, ca autoritățile să muncească pentru oameni.

Cetățenii trebuie să vadă că există o luptă reală împotriva corupției. Ei sunt preocupați de condițiile de viață aici, în România, și mai puțin de problemele geopolitice.

Nicușor Dan, despre raportul care va proba ingerința Moscovei în alegerile din 2024: Am învățat lecția despre manipularea Rusiei

Săptămâna trecută, Nicușor Dan a spus că la sfârșitul lunii ianuarie ar urma să fie publicat raportul privind evenimentele care au condus la anularea primului tur al alegerilor prezidențiale de anul trecut.

"La sfârșit de ianuarie, ca să dăm un termen aproximativ", a răspuns el după ce a fost întrebat când va fi publicat documentul respectiv.

"Este cert că s-a schimbat conștientizarea noastră asupra acestei campanii de dezinformare, de manipulare din partea Rusiei.

Vă spun sincer că mie, ca om politic și persoană oarecum informată, mi se părea, înainte de momentul 6 decembrie anul trecut, că lucrul ăsta este unul absolut periferic. Și ne-am dat seama că nu este. Deci, eu cred că asta este o lecție pe care, ca societate, am învățat-o.

De la momentul respectiv - și de la dubiile pe care, fără discuție, o decizie ca asta le-a dat și românilor, și partenerilor noștri despre cât de viabilă e democrația noastră - cred că au apărut suficiente informații care să explice acea decizie de anulare a alegerilor de către CCR", a continuat el, întrebat fiind ce crede că s-a schimbat între timp în România.

Nicușor Dan a promis "elemente interesante" din biografia lui Călin Georgescu

Legat de conținutul sintezei despre anularea alegerilor, șeful statului a menționat, luna trecută, că "sunt multe materiale, pe mai multe paliere, inclusiv biografia lui Călin Georgescu".

"Față de discuțiile pe care le-am avut atunci (...) acum avem rapoarte ale multor țări europene, cu servicii de informații foarte solide, care spun că există un fenomen de manipulare, de dezinformare sistematică a Rusiei în Europa.

Și avem foarte multe exemple de acțiuni cibernetice și de alte acțiuni de manipulare-dezinformare. Deci, în cazul ăsta, lucrurile devin mult mai ușor de înțeles decât ceea ce părea ciudat, neobișnuit, la momentul de atunci.

Ce vreau să spun este că multe din lucrurile care la momentul acela păreau niște ipoteze au fost dovedite că sunt exact așa, iar decizia Curții Constituționale și concluziile de atunci ale acesteia au fost perfect justificate.

(...) Sigur, am niște informații despre ce s-a întâmplat imediat după, despre gruparea Potra, despre cum au încercat să vină la București.

Dar mă interesează mult mai mult și cred că și pentru români e interesantă biografia acestui personaj (Călin Georgescu, n.r.), cum a stat el câțiva ani la Viena și n-a făcut nimic.

Adică, oamenii normali nu sunt în poziția asta, să stea câțiva ani fără să facă nimic", a subliniat președintele.