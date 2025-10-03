DOCUMENTUL prezentat de Nicușor Dan liderilor UE care arată implicarea Rusiei în alegerile din România

4 minute de citit Publicat la 14:53 03 Oct 2025 Modificat la 15:07 03 Oct 2025

Președintele Nicușor Dan, la reuniunea liderilor UE, la Copenhaga. Foto: Administrația Prezidențială

Președintele României Nicușor Dan a prezentat liderilor UE, joi, la Copenhaga, un document de 25 de pagini care prezintă dovezile implicării Rusiei în alegerile prezidențiale din România, de anul trecut. „Noutatea acestui document este că descrie un mecanism care, foarte pe scurt, înseamnă site-uri pe diferite teme, care sunt aparent benigne, cum ar fi spiritualitatea și (...) pentru care Parchetul a dovedit că publicitatea a fost făcută de niște firme din Rusia”, a declarat președintele, după reuniune.

Potrivit documentului obținut de Antena 3 CNN, „campania lansată în spațiul românesc s-a manifestat atât prin atacuri cibernetice, măsuri de destabilizare a ordinii publice, cât și prin campanii de microtargetare, dezinformare și influențare a electoratului”.

Agresiunile hibride „au exploatat vulnerabilitățile audiențelor naționale, atât prin utilizarea versatilă a platformelor sociale, respectiv prin eludarea politicilor prezente la nivelul acestora cu privire la expunerea persoanelor din spectrul politic, cât și prin tehnici de inginerie socială care au vizat segmentarea populației în vederea livrării mesajelor personalizate către audiențe receptive, rezultatul scontat fiind deturnarea derulării optime a procesului electoral ”.

DOCUMENTUL poate fi consultat AICI.

Concluziile documentului arată că:

Complexitatea atacurilor, multitudinea și diversitatea resurselor utilizate, caracterul disimulat al tacticilor/tehnicilor utilizate, demersurile complexe de menținere a acțiunilor sub limita de atribuire, precum și anvergura regională a campaniei, relevă implicarea unei ample infrastructuri de dezinformare coordonate din Federația Rusă. Infrastructura existentă de la nivelul paginilor/site-urilor malițioase continuă să prezinte capabilitățile necesare influențării pe scară largă a populației autohtone, iar schimbarea tiparului acesteia pe momente cheie indică versatilitatea tehnicilor de manipulare a actorilor ostili.

Astfel, această infrastructură informațională a fost creată și activată încă din 2022 pentru promovarea unor mesaje subliminale la nivelul spațiului informațional autohton pentru cultivarea unor sentimente anti-sistem la nivelul audiențelor vizate.

În contextul alegerilor din 2024, aceasta infrastructură a fost utilizată pentru influențarea mentalului colectiv în vederea dezvoltării unor idei care să corespundă discursului candidatului anti-european și anti-NATO, aceste manifestări asigurând satisfacerea unor obiective strategice ale Federației Ruse.

Adaptabilitatea acestei infrastructuri malițioase a permis modelarea unei percepții anti-sistem, exploatabile în contextul unor evenimente care ar putea genera efecte în favoarea actorilor statali străni (ex: procese electorale, crize de ordine publică, crize politice/economice etc.).

Rețeaua Doppelganger

La nivelul României a fost identificată o rețea amplă de site-uri de tip Doppelganger care imitau imaginea site-urilor oficiale ale unor institutii publice si de presă mainstream pentru a induce în eroare populatia, prin intermediul cărora erau promovate initial materiale ce se încadrau în cele 4 tipuri mari de narative identificate ca având o receptivitate ridicată în rândul populației din România, se arată în document.

Întreaga infrastructura era susținuta prin intermediul a peste 2000 de pagini de Facebook care distribuiau elemente de conținut generat de inteligența artificială, scopul acestora fiind de microtargetare a audiențelor vulnerabile și expunerea acestora la narative malițioase.

Aceste pagini de Facebook redirecționau traficul către site-uri autohtone de tip click-bait, ce postau un tip de conținut online, adesea bazat pe titluri senzationale sau înșelătoare, care are scopul de a genera cât mai multe click-uri și, implicit, trafic pe un site web. Titlurile sunt menite să atragă atenția prin apelul la emoții - curiozitate, indignare, surprindere.

Pentru promovarea acestora erau utilizate reclame platite în cadrul principalelor platforme online, prin intermediul tehnologiei native ads9

furnizată de cele 4 companii semnalate cu legături în Federația Rusă. Plata reclamelor era realizata prin intermediul unor pagini/conturi de socializare fictive.

În fine, prin accesarea știrilor de pe aceste site-uri utilizatorul era redirecționat către site-uri de tip Doppelgänger (site-uri clonă), unde regăseau respectica știre și altele asemănătoare, care prezentau credibilitate sporită, întrucât păreau să provină de pe un site oficial.

(...)

În contextul premergător scrutinului electoral din 2024, această infrastructură a fost activată și se remarcă o schimbare a tematicii cu narative

de susținere a candidatului independent Călin Georgescu.

Conex, activitățile de microtargetare au vizat și postarea de materiale video în cadrul rețelelor de socializare (TikTok, Facebook, YouTube), cu scopul de a testa și verifica predispoziția publicului la diferite variații ale temelor legate de candidatul independent.

Activitatea a fost coordonată de pe Telegram, o platformă care furnizează servicii de mesagerie criptată asociată Federației Ruse.

Manipularea de pe TikTok și implicarea Rusiei în campania lui Georgescu

Dintre rețelele de socializare populare la nivelul României, platforma TikTok a avut cel mai ridicat grad de expunere din pricina algoritmului complex de viralizare și a volumului ridicat de materiale postate.

Astfel, în luna noiembrie 2024 s-a constatat o intensificare virulentă a activității de promovare electorală a candidatului independent pe TikTok. Expunerea acestuia în cadrul platformei a avut un caracter coordonat, fiind realizată de mai multe rețele de conturi. Conform unor rapoarte realizate de către reprezentanții companiei TikTok, au fost identificate două rețele coordonate care au operat pe teritoriul României în noiembrie și decembrie în vederea promovării candidatului independent, care au însumat peste 27.000 de conturi active.

Campania a urmărit exploatarea vulnerabilităților generate de lipsa respectării politicilor platformei de filtrare a conținutului viralizat prin intermediul postării de comentarii.

Rețeaua de conturi a fost creată între 2022-2023 și a fost activată cu o zi înaintea alegerilor cu scopul postării a peste 2.1 milioane de comentarii.

Conturile au fost create utilizând adrese de e-mail cu domeniul rumbler.ru, înregistrat în RU.

Manipularea algoritmului a fost realizată preponderent prin utilizarea succesivă în cadrul materialelor video a unor hashtag-uri afiliate candidatului independent și menționarea acestuia în secțiunea de comentarii aferentă materialelor video populare în cadrul platformei.

Astfel de comportamente au potențat acțiunile conturilor coordonate de amplificare artificială a expunerii conținutului propagandistic în beneficiul candidatului independent, prin popularizarea acestuia la nivelul urmăritorilor săi și a comunității care vizualizează în mod regulat transmisiuni în direct pe platforma TikTok.

Analiza metrică a relevat o creștere abruptă în intervalul 13-26.11.2024, ajungând pe locul 9 la nivel mondial, pe primele locuri în comunitățile mari de DIASPORA (top 10 în toate, în unele comunități anumite hashtag-uri urcând chiar pe locul 1) și pe primele locuri la nivel național.

O dovadă în plus a coordonării acțiunii de promovare o reprezintă și faptul că, după rezultatul primului tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, cu vârf semnalat în perioada 27-28.11.2024, dupa 29.11.2024, se remarcă o scădere progresivă