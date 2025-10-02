Nicușor Dan: Mulți lideri mi-au cerut documentul despre anularea alegerilor în urma implicării Rusiei, să-l citească în avion

Nicușor Dan a participat la summit-ul liderilor europeni de la Copenhaga. Foto: Profimedia Images

Președintele Nicușor Dan a vorbit, după summit-ul de la Copenhaga, despre reacția liderilor europeni la informațiile documentate de autoritățile române în cazul interferenței ruse în alegerile prezidențiale, care a dus la decizia anulării alegerilor.

Vasile Marcu, jurnalist Antena 3 CNN: "Domnule președinte, v-aș ruga să ne dați mai multe amănunte despre discuțiile pe care le-ați avut cu liderii europeni, referitor la anularea alegerilor, la dosarul pe care l-ați prezentat. Care a fost reacția liderilor europeni și dacă va exista un set de măsuri care să fie implementat la nivel european, având în vedere că multe dintre țările europene vor avea alegeri chiar și în acest an și în cursul anului viitor și dacă va fi folosită experiența României."

Nicușor Dan, președintele României: "În primul rând, am venit cu documentul și foarte mulți dintre oamenii cu care am discutat mi-au cerut o copie și au zis că or să o citească în avion, la întoarcere.

Am și pentru dumneavoastră, dacă vreți, în limba română, același document. Deci a existat interes. Ca să rezum ce v-am spus de dimineață, noutatea acestui document este că descrie un mecanism care, foarte pe scurt, înseamnă site-uri pe diferite teme, care sunt aparent benigne, cum ar fi spiritualitatea și (...) pentru care Parchetul a dovedit că publicitatea a fost făcută de niște firme din Rusia.

Așa-zise site-uri de știri trimit la clone ale unor site-uri care sunt respectabile.

Nicușor Dan: În caz de vădită dezinformare, autoritățile dau conținutul online jos. Dar mai avem de lucru la asta

Deci acest mecanism este descris. Legat de ce face Uniunea Europeană, Comisia și-a propus ca, până la sfârșitul acestui an, să propună, cel puțin în dezbatere, un așa-numit scut democratic.

Și probabil că în săptămânile următoare vom discuta despre ce înseamnă asta. Așteptăm să vină Comisia cu propuneri"

Vasile Marcu, jurnalist Antena 3 CNN: "Spuneau și liderii europeni, inclusiv președintele Franței, că există o intensificare a războiului hibrid, ceea ce se vede și în România. Autoritățile române au un plan? Există un set de măsuri implementate la nivel național?"

Nicușor Dan, președintele României: "În acest moment există o cooperare a instituțiilor care, în cazuri de vădită dezinformare, pur și simplu dau conținutul jos. Dar mai avem de lucru la cum să combatem asta."