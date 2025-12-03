Nicușor Dan anunță când va face public raportul privind anularea alegerilor: „Am învățat lecția despre manipularea Rusiei”

2 minute de citit Publicat la 14:27 03 Dec 2025 Modificat la 14:35 03 Dec 2025

Președintele Nicușor Dan. Sursă foto: Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a spus, miercuri, că la sfârșitul lunii ianuarie ar urma să fie publicat raportul privind evenimentele care au condus la anularea primului tur al alegerilor prezidențiale de anul trecut.

"La sfârșit de ianuarie, ca să dăm un termen aproximativ", a răspuns el după ce a fost întrebat când va fi publicat documentul respectiv.

În continuare, el a fost întrebat ce crede că s-a schimbat în România la un an de la acel moment.

"Este cert că s-a schimbat conștientizarea noastră asupra acestei campanii de dezinformare, de manipulare din partea Rusiei.

Nicu șor Dan: Î n ultimul an au ap ărut elemente care să explice anularea alegerilor de către CCR

Vă spun sincer că mie, ca om politic și persoană oarecum informată, mi se părea, înainte de momentul 6 decembrie anul trecut că lucrul ăsta este unul absolut periferic.

Și ne-am dat seama că nu este. Deci eu cred că ăsta este un lucru pe care, ca societate, l-am învățat.

De la momentul respectiv și de la dubiile pe care, fără discuție, o decizie ca asta le-a dat și românilor și partenerilor noștri despre cât de viabilă e democrația noastră, cred că au apărut suficiente informații care să explice acea decizie (anularea alegerilor de către CCR)", a spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan a promis "elemente interesante" din biografia lui Călin Georgescu

La jumătatea lunii trecute, președintele Dan spunea că "la momentul potrivit" va da publicității "o sinteză" din materialele raportului privind anularea alegerilor prezidențiale.

"A fost una dintre promisiunile din campania electorală", a reamintit el la momentul respectiv.

Șeful statului a menționat că "sunt multe materiale, pe mai multe paliere, inclusiv biografia domnului (Călin) Georgescu".

"Față de discuțiile pe care le-am atunci (...) acum avem rapoarte ale multor țări europene, cu servicii de informații foarte solide, care spun că există un fenomen de manipulare, de dezinformare sistematică a Rusiei în Europa.

Și avem foarte multe exemple de acțiuni cibernetice și de alte acțiuni de manipulare-dezinformare. Deci, în cazul ăsta, lucrurile devin mult mai ușor de înțeles decât ceea ce părea ciudat, neobișnuit (la momentul de atunci.

Nicușor Dan: Mi se pare interesant cum stătea Georgescu la Viena fără să facă nimic

Ce vreau să spun este că multe din lucrurile care la momentul acela păreau niște ipoteze au fost dovedite că sunt exact așa, iar decizia Curții Constituționale și concluziile de atunci ale acesteia au fost perfect justificate.

(...) Sigur, am niște informații despre ce s-a întâmplat imediat după, despre gruparea Potra, despre cum au încercat să vină la București.

Dar mă interesează mult mai mult și cred că și pentru români e interesantă biografia acestui personaj (Călin Georgescu, n.r.), cum a stat el câțiva ani la Viena și n-a făcut nimic.

Adică, oamenii normali nu sunt în poziția asta, să stea câțiva ani fără să facă nimic", a subliniat președinte.