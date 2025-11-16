Nicușor Dan va da publicității o sinteză din raportul anulării alegerilor, inclusiv biografia lui Georgescu: "La momentul potrivit"

2 minute de citit Publicat la 23:09 16 Noi 2025 Modificat la 23:11 16 Noi 2025

Nicușor Dan crede că românii vor fi interesați de biografia lui Călin Georgescu. Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a declarat duminică, la RTV, că "la momentul potrivit" va da publicității "o sinteză" din materialele raportului privind anularea alegerilor prezidențiale.

"A fost una dintre promisiunile din campania electorală", a reamintit el.

Șeful statului a menționat că "sunt multe materiale, pe mai multe paliere, inclusiv biografia domnului (Călin) Georgescu".

Nicușor Dan: Din datele pe care le avem acum, decizia și concluziile CCR, de anulare a alegerilor, au fost perfect justificate

"Așa cum văd eu lucrurile astea, în momentul acela (la momentul turului 1 prezidențial din 2024, n.r.), noi aveam o cunoaștere relativ limitată despre fenomenul de interferență, în sensul că, în general, știau- vorbim de instituțiile statului - că sunt niște site-uri care propagă niște informații despre care au crezut (instituțiile statului, n.r.) că nu pot influența mai mult de 4, 5, 6 la sută din publicul din România, nicidecum rezultatul pe care l-am văzut cu toții.

Față de discuțiile pe care le-am atunci (...) acum avem rapoarte ale multor țări europene, cu servicii de informații foarte solide, care spun că există un fenomen de manipulare, de dezinformare sistematică a Rusiei în Europa.

Și avem foarte multe exemple de acțiuni cibernetice și de alte acțiuni de manipulare-dezinformare. Deci, în cazul ăsta, lucrurile devin mult mai ușor de înțeles decât ceea ce părea ciudat, neobișnuit (la momentul de atunci.)

Ce vreau să spun este că multe din lucrurile care la momentul acela păreau niște ipoteze au fost dovedite că sunt exact așa, iar decizia Curții Constituționale și concluziile de atunci ale acesteia au fost perfect justificate.

Nicușor Dan: Mi se pare mult mai interesantă biografia domnului Georgescu, felul cum a stat el ani de zile la Viena fără să facă nimic

(...) Sigur, am niște informații despre ce s-a întâmplat imediat după, despre gruparea Potra, despre cum au încercat să vină la București.

Dar mă interesează mult mai mult și cred că și pentru români e interesantă biografia acestui personaj (Călin Georgescu, n.r.), cum a stat el câțiva ani la Viena și n-a făcut nimic.

Adică, oamenii normali nu sunt în poziția asta, să stea câțiva ani fără să facă nimic (...)

Nicușor Dan: Călin Georgescu s-a promovat foarte bine, asta e realitatea

Aș zice că nu este neapărat o atracție sau o simpatie excesivă, nici pentru domnul Georgescu, nici pentru grupurile astea contestatare.

Ce trebuie să spunem noi, în modul cel mai direct, este că în momentul de față mulți români manifestă neîncredere în statul român și în instituțiile sale.

Iar toți acești oameni, care cred că prin statul român de acum nu există un viitor, încearcă să se uite către cine pare să fie alternativa, către cine s-ar situa mai bine pentru a fi alternativa.

Și Georgescu, dincolo de toate lucrurile pe care le-am spus sau nu le-am spus, s-a promovat foarte bine", a explicat Nicușor Dan.