Acuzat de rasism, Radu Miruţă şi-a cerut scuze: "Are o încărcătură ofensatoare, nu vreau să contribui la normalizarea ei"

Radu Miruță, ministrul propus de USR pentru a prelua portofoliul la MApN, a declarat, vineri seară, că îşi cere "scuze sincer față de toți cei care s-au simțit ofensați", după ce, într-o emisiune TV, a făcut trimitere la o minoritate etnică, folosind o expresie stereotipă.

Radu Miruță a spus, într-o emisiune la Prima News, că nu se mută „ca țiganul cu cortul”, iar Organizația Roma for Democracy a tras atenția că a reprodus un stereotip rasist vechi, „are asociază romii cu instabilitatea, dezordinea şi lipsa de demnitate.”

"Da, am folosit o expresie total nepotrivită. Îmi cer scuze sincer față de toți cei care s-au simțit ofensați.

Nu voi repeta expresia, pentru că este deja cunoscută și, din păcate, mult prea des utilizată. În plus, sunt convins că va ajunge în toate colțurile rețelelor de socializare, fără ajutorul meu. Dar tocmai pentru că are o încărcătură ofensatoare, nu vreau să contribui la normalizarea ei, mai ales din poziția mea publică.

Am spus și aseară, imediat după ce am rostit-o, că nu am avut intenția să jignesc pe nimeni. Am realizat pe loc că nu am folosit cuvintele potrivite și că nu m-am ridicat la standardele pe care le presupune rolul meu: acela de a da un ton corect, inclusiv prin limbaj.

Știu că pentru mulți, explicația de atunci nu a fost suficientă. Tocmai de aceea simt nevoia să revin astăzi, cu aceste scuze clare.

Cei care mă cunosc știu că nu sunt și nu am fost niciodată rasist, că am relații foarte bune și de respect cu oameni din toate comunitățile, inclusiv cu cea pe care expresia respectivă o etichetează greșit. Dar pentru cei care mă cunosc doar de la distanță, vreau să fie clar: jignirea unui om sau a unei comunități nu face parte din cine sunt și nici din valorile mele.

Îți mulțumesc, Gelu Duminică, pentru că mi-ai oferit o perspectivă suplimentară, care mi-a întărit și mai mult convingerea că limbajul contează și că trebuie să fim mai atenți. Cu toții.

Scuze și mulțumesc cǎ mǎ trageți de mânecă atunci când greșesc", a postat Radu Miruţă.

Roma for Democracy a cerut să nu fie numit la Apărare

"Un astfel de limbaj nu este doar ofensator, ci şi periculos, pentru că normalizează discriminarea exact din poziţia puterii”, a transmis organizaţia Roma for Democracy, adăugând că rasismul nu este compatibil cu funcţiile publice de rang înalt.

Astfel, într-un comunicat de presă adresat și preşedintelui Nicuşor Dan, premierului Ilie Bolojan şi preşedintelui USR, Dominic Fritz, organizația care luptă pentru drepturile romilor a cerut să nu fie numit Radu Miruță în funcția de ministru al Apărării.

„România are deja o istorie dureroasă a discriminării şi violenţei simbolice la adresa romilor. Tocmai de aceea, de la liderii săi se aşteaptă responsabilitate, maturitate şi respect, nu perpetuarea prejudecăţilor. Un ministru al Apărării trebuie să fie un garant al egalităţii şi al coeziunii sociale. Un rasist nu ar trebui să conducă unul dintre cele mai importante ministere ale României. Tăcerea în faţa unui astfel de derapaj nu este neutralitate. Este complicitate”, se mai arată în comunicat.