„Un astfel de limbaj este periculos și ofensator”. Ministrul Radu Miruță este acuzat de rasism după ce a folosit o expresie stereotipă

Actualul ministru al Economiei, Radu Miruță, a fost validat de USR ca propunere pentru funcția de ministru al Apărării, el urmând să ocupe și poziția de vicepremier.Foto: Agerpres

Ministrul Radu Miruță este acuzat că este rasist de organizația Roma for Democracy, după ce a folosit o expresie care redă un stereotip despre comunitatea romă. Organizația a cerut președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan să nu accepte numirea acestuia în funcția de ministru al Apărării. „Un rasist nu ar trebui să conducă unul dintre cele mai importante ministere ale României”, a transmis Roma for Democracy într-un comunicat. Organizația a anunțat, de asemenea, că va reclama afirmația lui Miruță la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD).

Radu Miruță a spus, într-o emisiune la Prima News, că nu se mută „ca țiganul cu cortul”. Organizația Roma for Democracy atrage atenția că a reprodus un stereotip rasist vechi, „are asociază romii cu instabilitatea, dezordinea şi lipsa de demnitate.”

„Un astfel de limbaj nu este doar ofensator, ci şi periculos, pentru că normalizează discriminarea exact din poziţia puterii”, a transmis organizaţia, adăugând că rasismul nu este compatibil cu funcţiile publice de rang înalt.

Radu Miruță e acuzat de rasism

Astfel, într-un comunicat de presă adresat și preşedintelui Nicuşor Dan, premierului Ilie Bolojan şi preşedintelui USR, Dominic Fritz, organizația care luptă pentru drepturile romilor a cerut să nu fie numit Radu Miruță în funcția de ministru al Apărării.

„România are deja o istorie dureroasă a discriminării şi violenţei simbolice la adresa romilor. Tocmai de aceea, de la liderii săi se aşteaptă responsabilitate, maturitate şi respect, nu perpetuarea prejudecăţilor. Un ministru al Apărării trebuie să fie un garant al egalităţii şi al coeziunii sociale. Un rasist nu ar trebui să conducă unul dintre cele mai importante ministere ale României. Tăcerea în faţa unui astfel de derapaj nu este neutralitate. Este complicitate”, se mai arată în comunicat.

Organizaţia apreciază că Ministerul Apărării este una dintre cele mai importante instituţii ale statului, care trebuie să îi apere pe toți cetățenii României.

„Rolul său este să apere toţi cetăţenii României, indiferent de etnie, religie sau statut social. Un ministru care foloseşte expresii rasiste transmite, implicit, că nu îi vede pe toţi cetăţenii ca fiind egali, demni de protecţie şi respect. Rasismul nu este compatibil cu funcţiile publice de rang înalt. Nu poţi conduce o instituţie fundamentală pentru securitatea naţională dacă porţi, chiar şi la nivel de limbaj, o viziune care exclude sau umileşte”, mai arată organizaţia.

Roma for Democracy a explicat de ce folosirea de stereotipuri de către politicieni este periculoasă.

„Declaraţia ministrului Economiei, vehiculat ca viitor ministru al Apărării, Radu Miruţă, în care foloseşte expresia «Deci, am rămas unde stăteam înainte. Nu mă mut ca ţiganul cu cortul», este inacceptabilă într-un stat democratic şi profund jignitoare pentru o parte a cetăţenilor României.

Nu vorbim despre o «scăpare», ci despre reproducerea unui stereotip rasist vechi, care asociază romii cu instabilitatea, dezordinea şi lipsa de demnitate. Un astfel de limbaj nu este doar ofensator, ci şi periculos, pentru că normalizează discriminarea exact din poziţia puterii”, a transmis Roma for Democracy România.

Ce a spus Radu Miruță

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a folosit expresia stereotipă în timp ce vorbea despre salariul său. Întrebat dacă încasează două indemnizaţii, şi de ministru şi de parlamentar, Miruţă a răspuns: ”Iei salariu şi de parlamentar şi de ministru, aşa e legea, că trebuie, că nu trebuie. Eu încasez 12.000 de lei de la minister şi 10.800 de la Parlament, pentru că sunt şi membru al Parlamentului. Nu încasez, că n-am vrut, ce mi s-a părut exagerat, am dreptul la cazare şi de la Parlament şi de la Guvern şi evident că n-am la două, că nu stau în două cazări”.

Ministrul a mai arătat că Parlamentul este cel care îl plăteşte cazarea.

„La Parlament, măcar e patru ani, la Guvern vedeţi că sunt câteva luni, nu se ştie ce şi cum. Deci, am rămas unde stăteam înainte. Nu mă mut, ca ţiganul cu cortul. Stau unde am stat, într-un apartament în zona Iuliu Maniu, în sectorul 6 şi mi-e foarte bine acolo”, a spus Radu Miruță la Prima News.

Potrivit ultimului recensământ, în România sunt în jur de 600.000 de romi. Liderii comunității rome spun însă că numărul nu este cel real, deoarece mulți romi se tem să-și declare etnia oficial. În realitate, ar fi în jur de 1,8 milioane de romi în România.