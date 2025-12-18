De ce miniştrii iau două indemnizaţii: "Aşa spune legea". Miruţă: 12.000 de lei de la minister şi 10.800 de la Parlament. Nu mă vait

Ministrul Economiei, Radu Miruţă. Foto: Agerpres

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat joi, că încasează 12.000 de lei de la ministerul Economiei şi 10.800 de la Parlament, precizând că legea spune că "iei salariu şi de parlamentar şi de ministru". "Nu mă vait pentru asta, că m-a ajutat Dumnezeu şi am câştigat", a spus el.

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat, în emisiunea România Politică de la Prima News, că salariul său de ministru este de 12.000 de lei.

"Sigur, mai iau şi de la Parlament, că sunt şi membru al Parlamentului. Nu mă vait pentru asta, că m-a ajutat Dumnezeu şi am câştigat", a spus el.

Întrebat dacă încasează două indemnizaţii, şi de ministru şi de parlamentar, Miruţă a răspuns:

"Iei salariu şi de parlamentar şi de ministru, aşa e legea, că trebuie, că nu trebuie. Eu încasez 12.000 de lei de la minister şi 10.800 de la Parlament, pentru că sunt şi membru al Parlamentului. Nu încasez, că n-am vrut, ce mi s-a părut exagerat, am dreptul la cazare şi de la Parlament şi de la Guvern şi evident că n-am la două, că nu stau în două cazări", a precizat Miruţă.

Ministrul a mai arătat că Parlamentul este cel care îl plăteşte cazarea.

"La Parlament, măcar e patru ani, la Guvern vedeţi că sunt câteva luni, nu se ştie ce şi cum. Deci, am rămas unde stăteam înainte. Nu mă mut, ca ţiganul cu cortul. Stau unde am stat, într-un apartament în zona Iuliu Maniu, în sectorul 6 şi mi-e foarte bine acolo", a mai afirmat el.

Comitetul Politic al USR a fost convocat vineri dimineață pentru nominalizarea miniștrilor, iar Radu Miruță a fost propus la Apărare. Irineu Darău a fost noua propunere pentru Ministerul Economie.