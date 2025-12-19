Guvernul a depus cererea de plată 4 din PNRR: avem de îndeplinit 62 de jaloane pentru 2,62 miliarde de euro

Dragoș Pîslaru a declarat că implementarea PNRR este unul dintre cele mai importante proiecte ale României. Foto: Agerpres

Guvernul Bolojan a depus, vineri seara, a patra cerere de plată din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Aceasta conţine un număr de 62 de ţinte şi jaloane exclusiv din componenta de bani nerambursabili, cu o valoare totală de 2,62 miliarde euro, a anunţat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, relatează Agerpres.



„A patra cerere de plată PNRR a fost depusă oficial astăzi, vineri, 19 decembrie, la ora 20:06. Ea conţine un număr de 62 de ţinte şi jaloane exclusiv din componenta de bani nerambursabili, cu o valoare totală de 2,62 miliarde euro. Mai exact: 2.620.279.973 euro. Aceasta este suma de bani europeni pe care o aşteptăm să intre în contul României”, a scris ministrul pe Facebook.

Dragoș Pîslaru a declarat că implementarea PNRR este unul dintre cele mai importante proiecte ale României, de succesul căruia depinde dezvoltarea economiei naţionale, din mai multe perspective: infrastructură, sănătate, educaţie, mediu, digitalizare, cultură, energie şi eficienţă energetică.



Principalele ţinte şi jaloane din Cererea de plată 4 vizează:

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor: adoptarea conceptelor de proiect prin hotărâre de guvern pentru reabilitarea a 13 baraje existente şi pentru lucrările de modernizare a protecţiei împotriva inundaţiilor;

În ceea ce priveşte Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, cererea are în vedere instrumente financiare pentru sectorul privat - operaţiunile de finanţare sau de investiţii în valoare de cel puţin 100% din cuantumul total al resurselor alocate.



Totodată, la Autoritatea Naţională pentru Cercetare trebuie completată legislaţia privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, puse în aplicare şi evaluate planurile de acţiune de către instituţiile care au aderat la Carta europeană a cercetătorilor şi la Codul de recrutare a cercetătorilor, în timp ce la Ministerul Culturii se are în vedere intrarea în vigoare a legii privind statutul lucrătorilor din sectorul cultural.



Cererea de plată depusă vineri mai vizează:

Ministerul Sănătăţii: peste 2.000 de cabinete de medici de familie renovate şi/sau dotate cu echipamente medicale, aprobarea pachetului de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile de acordare a asistenţei medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale, dispozitivele şi tehnologiile de asistare în cadrul sistemului de asigurări de sănătate;

Ministrul Dragoș Pîslaru a anunțat că din acest moment Comisia Europeană are la dispoziție 60 de zile ca să aprobe cererea.

„Mulţumesc colegilor din Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene care au lucrat în această zi de vineri până târziu în noapte pentru a depune cererea de plată, precum şi pentru toate celelalte nopţi foarte lungi petrecute la muncă. Ce urmează acum? Termenul de răspuns din partea Comisiei este de maximum 60 zile. În paralel, ne asigurăm că ne pregătim temeinic pentru paşii următori", a precizat ministrul.