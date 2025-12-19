Nicuşor Dan a anunţat că a încheiat turneul european şi a transmis care sunt cele 4 "teme esenţiale" discutate la Bruxelles

Preşedintele României, Nicuşor Dan. Foto: Agerpres

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, vineri seară, că a încheiat "turneul european cu ultimul Consiliu din acest an", unde au fost discutate "patru teme esențiale pentru viitorul Uniunii și al României".

"Am încheiat turneul european cu ultimul Consiliu din acest an la care am discutat patru teme esențiale pentru viitorul Uniunii și al României: bugetul european 2028–2034, competitivitatea economică, extinderea UE și sprijinul pentru Ucraina", a postat Nicuşor Dan pe Facebook.

Liderul de la Cotroceni afirmase, vineri dimineaţă, că România susţine proiectul de acord de liber-schimb între UE şi Mercosur, rezervele avute în trecut fiind depăşite după discuţii au agricultorii. Şeful statului conderă că deschiderea spre o piaţă atât de mare ca America de Sus este utilă pentru România.

”Da, noi susţinem. Pentru că, în urmă cu, să zicem, 3-4 luni, tocmai în urma faptului că am avut discuţii cu agricultorii din România, am avut anumite rezerve care au fost depăşite în urma discuţiilor.

Nu am fost singurii care au avut tipul ăsta de rezerve, dar cu titlu general este foarte util pentru Europa, deci pentru România să deschidă, să aibă o un acord comercial cu o piaţă aşa de mare cum este America de Sud. Asta e motivul pentru care susţinem”, a explicat preşedintele Nicuşor Dan, referindu-se la proiectul de acord de liber-schimb între UE şi Mercosur.

REamintim că mii de fermieri au protestat la Bruxelles faţă de politica agricolă europeană (PAC), faţă de reducerile prevăzute în bugetul PAC şi faţă de proiectul de acord de liber-schimb între UE şi Mercosur, precum şi faţă de taxa oentru emisiile de carbon.

Potrivit unui bilanţ oficial al Poliţiei din Bruxelles, raportat de presă, 7.300 de fermieri au participat joi la manifestaţia împotriva tratatului de acord între UE şi ţările Mercosur, dintre care 4.000 de francezi, potrivit sindicatului FNSEA. Au fost numărate aproximativ 950 de tractoare.