Nicușor Dan "nu e mulțumit nici de DNA, nici de Parchetul General": "Statul român nu dă impresia de forță și de fermitate"

Președintele Nicușor Dan a declarat în conferința de presă de luni că statul român "nu dă impresia de forță și de fermitate" Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a declarat în conferința de presă de luni că statul român "nu dă impresia de forță și de fermitate" care să descurajeze cazurile de femicid, fenomen despre care a spus că e "o problemă gravă în România". Nicușor Dan a spus că atunci când se va face "o analiză temeinică a activității Parchetului", acest fenomen o să fie prioritar, ca și cazurile de amenințări la adresa jurnaliștilor. "Nu sunt mulțumit nici de DNA, nici de Parchetul General", a conchis el.

Întrebat despre zecile de cazuri de femei ucise în România, Nicușor Dan a răspuns că sunt fapte ale unor "oameni care au recidivat pentru că statul român nu dă impresia de forță, de fermitate care să descurajeze astfel de manifestări".

El a adăugat că asta e o consecință a faptului că "legile nu sunt aplicate sau sunt aplicate într-un termen care încurajează activitatea infracțională".

"Nu am ajuns la momentul la care să facem o analiză temeinică a activității Parchetului, dar când o vom face, acest fenomen o să fie dintre cele la care ne vom uita cu atenție", a subliniat Președintele.

"Da, e o problemă gravă în România, e o problemă de mentalitate la condiția femeii și de slăbiciune a statului față de acest fenomen", a conchis Nicușor Dan.

Anterior, Președintele a vorbit despre sesizarea Curții Constituționale privind legea de combatere și sancționare a extremismului.

"Ca să lămuresc o chestiune de procedură, am văzut întrebarea de ce s-a apucat președintele de legea Vexler. E o obligație a președintelui, să promulge sau să trimită o lege în 20 de zile. Cred că am promulgat vreo 50 de legi, pe aceasta am trimis-o la CCR.

Să întrebăm Parchetul ce s-a întâmplat cu zecile de amenințări primite de jurnaliști în noiembrie sau ce s-a întâmplat cu amenințările la adresa domnului Vexler.

Dacă ne uităm la conținutul legii, o să vedeți că sunt niște chestiuni extrem de neclare. În Făgăraș există o asociație. care se ocupă de promovarea rezistenței din munții Făgăraș. Între membrii rezistenței sunt câteva persoane care în trecut au făcut parte din mișcarea legionară. Această asociație are sau nu caracter legionar? Pentru că legea nu ne spune. Legea spune că dacă faci o organizație cu caracter legionar trebuie să faci pușcărie. Eu cred că nu. Eu cred că e legitim să faci o organizație care să promoveze rezistența anticomunistă din munții Făgăraș. Legea trebuie să fie foarte clară", a declarat Nicușor Dan.

Președintele a conchis că "nu e mulțumit nici de DNA, nici de Parchetul General".

"La DNA, pentru că în opinia mea nu există un management care să facă o ierarhie a activității Parchetului pe tipuri de infracțiuni și alocare de resurse care să fie corespunzătoare.

Fiecare dintre ei mai are un mandat de 6 – 7 luni, nu e util să forțăm, dar când va fi discuția despre noii șefi ai Parchetelor, analiza va fi foarte serioasă", a spus Nicușor Dan.