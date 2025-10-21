Nicușor Dan răspunde la întrebările românilor. Mai crede Președintele că PSD „este răul necesar”?

Președintele Nicușor Dan. Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan spune că vede „o încercare de reformă internă” a PSD și apreciază că partidul a ales „calea grea” când a intrat la guvernare.

Șeful statului a răspuns la întrebările românilor venite pe site-ul observatornews.ro, în timpul emisiunii Alessandrei Stoicescu de luni.

1) Vă influențează un sondaj de opinie atunci când alegeți un om?

- Într-o oarecare măsură. Te uiți în sondaje, dar uneori trebuie să mergi împotriva curentului. De exemplu... Când am spus că trebuie să avem un echilibru în ceea ce privește magistrații, am fost conștient că 90% din oamenii înjură magistrații, dar trebuie în anumite momente să spui care este, adică ăsta e rolul politicianului, să găsească echilibru în societate.

2) Uite, mă gândesc la momentul alegerilor prezidențiale. Acum au trecut niște luni bune. Cât de des vi s-a spus între primul și al doilea tur, "știți că nu aveți nicio șansă, dar totuși mergem până la capăt."?

- Da, mi s-a spus. Oamenii apropiați, bineînțeles, încearcă să-l energizeze pe candidat. inclusiv la alegerile din 2020 îmi ascundeau sondaje să nu văd. E logic, așa se lucrează în campanie electorală.

3) Nicio secundă în perioada aceea nu ați crezut că este imposibil? În afară așa s-a simțit, că erați convins că imposibilul este posibil între cele două tururi de scrutin și așa a și fost, adică ați generat o răsturnare. Dar vreau să spuneți personal dacă ați avut vreun moment între cele 2 tururi când ați zis, "bă, nu iese. Deci nu are cum să iasă"?

- N-ai voie, n-ai voie. Adică în momentul în care vezi... În fine, tu ca persoană contează mai puțin, dar când vezi oamenii din jurul tău cât trag și așa, n-ai voie să... te oprești.

4) Care e primul sondaj în care ați apărut, dacă vă amintiți?

- Păi în 2012 am candidat la Primăria Capitalei. Și mi-aduc aminte, am luat 9% ca independent, mi-aduc aminte că cu două zile înainte, în toate campaniile am fost m[surat, 5, 6, 7%. Cu două zile înainte am avut 3%. Și lumea întreba de ce mai candidez să încurc lumea.

5) De la ce scoruri de încredere credeți că aveți o problemă?

- Să știți că sunt relativ relaxat în privința asta, mai ales că am experiența mandatului pe care l-am avut la Primăria Capitalei. Şi după, deci am câștigat cu cred cam 40-42% și dupã vreo un an nivelul meu de încredere scăzuse foarte mult. Adică părea că nu știu ce fac, nu comunicam, "e o pălărie prea mare pentru el, e un ONG-ist bun, dar primarul catastrofal". Eu știam ce fac, nu reușeam să explic, mai ales că aveam și datoria asta, deci cumva cred că într-o oarecare măsură se repetă scenariul de acum. Adică eu știu ce fac, lucrez 12 ore pe zi, lucrez în weekend, încerc să descifrez niște mecanisme, niște modalități de acțiune. Asta ia timp. Nu sunt foarte vizibil în perioada asta, dar sunt, și mai ales având și experiența aia, sunt sigur că o să facem niște lucruri.

6) Credeți că Ilie Bolojan este un premier de cursă lungă?

- Da.

7) Mai credeți că PSD este un rău necesar?

Nu vreau să răspund cu da sau nu la întrebarea asta. Am avut, mai ales pe plan local, multe divergențe cu PSD-ul. Și, evident că... Nu poate să fie mare iubire deodată cu partidul ăsta, însă vreau să spun două lucruri. Unul, că apreciez calea grea, să intre la guvernare când puteau foarte bine să stea în opoziție, să aștepte să crească. Și doi: văd o încercare de reformă internă a acestui partid. Bineînțeles că o să vedem cum vor evolua lucrurile într-un an, doi de acum.

8) Ați cerut mai multă implicare din partea DNA în lupta anticorupție. V-ați exprimat nemulțumirile și în privința Procurorului General. Cum vedeți activitatea celor două instituții?

- Pe Parchetul General am apreciat foarte tare și am spus asta și public, raportul pe care l-au făcut pe alegerile anulate, care este un raport consistent și care a fost apreciat, de lideri europeni cu care am discutat concret pe subiectul ăsta. Chiar azi am avut o discuție cu comisarul european pe zona de securitate internă care cuprinde și zona asta de dezinformare, securitate cibernetică și a apreciat de asemenea. Însă rămân problemele de fond. De faptul că dacă vorbim de DNA, de corupție, sunt zone de corupţie pe care nu vedem acțiunii. Deci este un decalaj i ne-am uitat toată seara la sondajul ăsta, este un decalaj între ce văd oamenii că se întâmplă în viața reală și cum reușesc instituțiile astea să reacționeze. Asta e problema de fond.