Nicușor Dan, replică pentru George Simion: „Declarația, ultima pe care a făcut-o, e sub orice nivel de dialog”

George Simion a fost adversarul lui Nicușor Dan în campania prezidențială din 2025. Foto: Profimedia Images

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, vineri, la finalul summitului din Cipru, despre afirmația liderului AUR, George Simion, care l-a acuzat că se concentrează pe excluderea AUR din consultările politice în loc să gestioneze criza economică. Șeful statului a răspuns că „declarația e sub orice nivel de dialog”.

Președintele a mai adăugat că declarația nu respectă standardele unui dialog politic și că astfel de atacuri apar atunci când lipsesc argumentele.

„Declarația, ultima pe care o faceți, e sub orice nivel de dialog.

Adică noi, politicienii, reprezentăm în urma votului niște categorii de oameni. Categoriile acestea de oameni vorbesc prin noi și cred că oamenii ăștia se rușinează când văd că reprezentantul căruia au dat votul folosește termenii ăștia.

Dincolo de asta, ca fenomen general și nu numai în România, se întâmplă recurs la injurii și fel de fel de metafore din astea îndoielnice, când nu ai argumente. Noi trebuie să ne întoarcem la argumente”, a răspuns Nicușor Dan.

Joi, liderul AUR l-a acuzat pe Nicușor Dan că se concentrează pe excluderea AUR din consultările politice în loc să gestioneze criza economică și „a promis să se ocupe de el” vineri, „într-o reacție publică”.

„Avem un individ pus la Cotroceni, paraplegic, care în loc să se preocupe de criza de la Azomureș are o problemă cu AUR și nu vrea să vorbească.

Singura lui concentrare este pe faptul că AUR nu trebuie să fie chemat la consultări și nu trebuie să discute democratic cu celelalte partide. De el promit că mă ocup mâine, într-o reacție publică”, a declarat George Simion, după ce s-a întâlnit joi cu angajații de la Azomureș.