Nicușor Dan: Riscul pentru marii consumatori industriali a trecut. În câteva săptămâni, repornim un reactor de la Cernavodă

Reactorul 2 de la Cernavodă a fost deconectat total pe 13 august. Foto: Nuclearelectrica via Ilie Bolojan / Facebook

Președintele Nicușor Dan a dat asigurări că pericolul ca activitatea unor mari consumatori industriali să fie afectată de criza energetică a fost depășit. Șeful statului spune că repornirea unuia dintre reactoarele de la Cernavodă este o chestiune de câteva săptămâni, condiționată doar de nivelul apei.

Joi seara, la Chișinău, președintele a precizat că a discutat „de multe ori” cu premierul interimar Ilie Bolojan pe tema alertei energetice.

Nicușor Dan mai susține că problemele din sistemul energetic românesc nu au apărut acum, ci sunt rezultatul unor decizii mai vechi: deficiențele „ţin de o strategie pentru care sunt mai mulţi vinovaţi şi nu în ultimele trei săptămâni sau cinci săptămâni, ci în patru-cinci ani în urmă”.

Potrivit prognozelor primite de la specialiști, unul dintre reactoarele centralei nucleare ar putea fi recuplat în scurt timp la Sistemul Energetic Național.

„Este o chestiune de săptămâni, două săptămâni, trei săptămâni, până când hidrologii spun că vom avea suficientă apă pentru a porni cel puţin unul din reactoarele de la Cernavodă. Apoi, din fericire, noi suntem interconectaţi (...) suntem interconectaţi cu Ucraina, suntem interconectaţi cu Bulgaria, care din fericire are o capacitate de stocare consistentă şi deja centrala de la Cernavodă cât are, zece zile de când este oprită, cam aşa, şi am reuşit să funcţionăm toţi”, a explicat președintele.

Nicușor Dan a insistat că aprovizionarea gospodăriilor nu a fost niciodată pusă în pericol și că riscul de decuplare a marilor operatori industriali a fost, la rândul său, depășit.

„A fost un pericol de decuplare a unor consumatori industriali, cu costuri evidente economice. N-a fost un pericol pentru consumatorii casnici. (...) Deci cu riscul care este, îl evaluez ca fiind foarte mic în momentul ăsta, ca să fie decuplaţi nişte operatori industriali, o să reuşim să trecem de criza asta”, a adăugat șeful statului.