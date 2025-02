Nicușor Dan și-a lansat site-ul de donații pentru campania prezidențială: Avem nevoie de 2 milioane de euro

Nicușor Dan spune că „voluntarii vor fi inima campaniei”. FOTO: Hepta

Nicușor Dan, primarul Capitalei și candidatul independent la alegerile prezidențiale din acest an, a anunțat luni, în cadrul unei conferințe de presă, că și-a lansat site-ul de donații pentru campanie. „Ținta noastră este de două milioane de euro, voluntarii vor fi inima campaniei noastre”, a mai spus el.

„În decembrie mi-am anunțat candidatura. Am spus atunci că instituțiile statului sunt capturate de interese și că suntem divizați ca societate. Față de aceste probleme, am propus un președinte care cunoaște mecanismele pentru reforma statului. Am propus un set de valori: onestitate, competență, muncă, curaj. Vă propun o Românie onestă. Campaniile electorale nu sunt despre politicieni. Sunt în România mulți oameni onești”, a declarat Nicușor Dan.

De asemenea, el a anunțat că luni a fost lansat site-ul de campanie.

„Avem componenta de donații. În alegerile locale am strâns 500.000 de euro, dar acum ținta noastră este de două milioane de euro. Voluntarii vor fi inima campaniei noastre. Avem pe site și formularul de semnături. Până pe 15 martie trebuie să strângem 200.000 de semnături”, a mai explicat Nicușor Dan.

Pe site se regăsesc instrucțiuni pentru cei care vor să doneze, iar candidatul îi îndeamnă pe oameni „să-și invite prietenii să sprijine și ei campania”.

„Contribuția ta este indispensabilă. Candidez independent și nu beneficiez de subvenții din bani publici ca partidele politice. Împreună putem face o Românie cu instituții în slujba oamenilor. (...) Dacă vrei să te implici și mai mult, invită-ți prietenii tăi pe acest site să doneze și ei. Fiecare donație oricât de mică contează enorm!”, se arată pe site.