Nicuşor Dan spune că nimeni din Comisia Europeană, "nu se aşteaptă" ca reformele fiscale să fie gata în trei săptămâni

Preşedintele ales, Nicuşor Dan, a spus că există înţelegere la nivelul Comisiei Europene cu privire la reformele fiscale pe care România trebuie să le facă, în sensul "că nimeni nu se aşteaptă", ca măsurile care nu au fost luate în ultimii trei-patru ani să fie adoptate în trei săptămâni. În plus, el a afirmat că România face progrese în privinţa relaţiilor cu Statele Unite şi şi-a exprimat convingerea că o să fie restabilită încrederea, scrie Agerpres.



El a punctat, sâmbătă, că discuţiile pe care le-a avut el cu miniştri au vizat o schiţă a măsurilor şi un interval de timp în care partidele din viitoarea guvernare să-şi asume planul pentru reducerea deficitului. Întrebat în legătură cu implementarea reformei fiscale, având în vedere că România are termen până pe 4 iunie, iar Comisia Europeană va face evaluare asupra situaţiei pentru a vedea ce se întâmplă cu fondurile europene, Nicuşor Dan a spus că discuţiile pe care le-a avut cu miniştri au vizat "o schiţă" a măsurilor care vor trebui luate.



"Data de 4 iunie este o dată comună organismului numit Ecofin pentru toate ţările europene cu deficit. Nu suntem doar noi acolo. Ceea ce eu sper să se întâmple în 4 iunie este ca, pe de o parte, noi să transmitem până atunci Comisiei Europene o schiţă asupra lucrurilor pe care vrem să le facem - şi în sensul ăsta au fost discuţiile pe care le-am avut săptămâna trecută şi discuţiile pe care le vom avea săptămâna viitoare - şi să avem un interval de timp în care partidele, prin asumarea guvernării, să-şi asume de planul de măsuri pentru reducerea deficitului", a explicat Nicuşor Dan.



El a adăugat că există înţelegere la nivelul Comisiei Europene pentru România în privinţa acestor măsuri.



"Adică, acum că am avut alegeri în 18 mai nu cred că este rezonabil şi am primit semnale de la Comisia Europeană că nimeni nu se aşteaptă ca, în intervalul acesta de trei săptămâni, România să facă reformele pe care nu le-a făcut în trei - patru ani. Deci există înţelegere la nivelul Comisiei Europene. Totul este ca noi să fim serioşi în perioada imediat următoare", a mai spus Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan, despre relaţiile cu Statele Unite: Facem progrese, sunt convins că o să restabilim încrederea

Preşedintele ales a adăugat că, în ceea ce priveşte discuţiile cu SUA, se fac progrese pentru restabilirea încrederii.

"Chestiunea cu Harvard este o problemă de politică internă americană în care România, oricât şi-ar dori să se întâmple într-un fel sau altul, nu poate să intervină. Cu Visa Waiver o să fie o discuţie imediat ce o să avem nişte relaţii corecte, bazate pe încredere cu administraţia americană, lucru la care lucrăm şi pentru care sunt extrem de optimist. La fel, în ceea ce priveşte trupele americane în România şi în Europa, avem un parteneriat strategic cu Statele Unite, eu îmi doresc foarte mult ca acest parteneriat să continue să fie consolidat", a afirmat Nicuşor Dan, întrebat în legătură cu problemele în relaţia cu Statele Unite privind Visa Waiver, Harvard şi posibila retragere a trupelor americane din Europa şi ce va face pentru a păstra o relaţie bună cu americanii.



Întrebat cum ar evalua relaţiile cu Statele Unite, Nicuşor Dan a spus: "Nu au trecut decât şase zile".



"Am avut nişte contacte, bineînţeles. Ne-am întâlnit, inclusiv, cu numărul doi din ambasadă, pentru că ştiţi că nu avem ambasador în perioada asta. E foarte bine că preşedintele american a desemnat un ambasador, care o să vină, probabil, în patru - cinci luni din momentul acesta. Facem progrese. Sunt convins că o să restabilim încrederea", a adăugat preşedintele ales.