Nicuşor Dan spune că va numi într-un "timp relativ scurt" un director la SRI: "Am niște persoane în cap, sunt în proces de analiză"

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat în conferința de presă de luni că, într-un timp relativ scurt va numi un director la Serviciul Român de Informaţii. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat în conferința de presă de luni că, într-un timp relativ scurt va numi un director la Serviciul Român de Informaţii (SRI). El a spus că analizează "niște persoane".

"Pentru SRI - într-un timp relativ scurt. O să vedem când avem sesiuni parlamentare", a spus Nicuşor Dan, într-o conferinţă de presă la Palatul Cotroceni.

"Nu îmi doresc să facem jocuri, să respingă Parlamentul numirea. O să mă consult cu partidele, dar numirea o face președintele", a adăugat Nicușor Dan.

El a precizat că a avut o discuție pe această temă cu partidele înainte de formarea Guvernului.

A subliniat că propunerea îi va aparține. "Evident că îi voi consulta (partidele – n.r.)", a spus Nicușor Dan.

Întrebat dacă are niște nume pentru șefia SRI, Președintele a răspuns: "Am niște persoane în cap, așa cum am avut și pentru CCR, încă sunt în proces de analiză".

La fel și pentru SIE, a adăugat el.