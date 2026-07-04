La summitul NATO de la Ankara, Nicușor Dan va cere întărirea securității la Marea Neagră în fața Rusiei

2 minute de citit Publicat la 22:21 04 Iul 2026 Modificat la 22:40 04 Iul 2026

Nicușor Dan va participa la Summitul NATO de la Ankara din 7- 8 iulie 2026. Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan va participa săptămâna viitoare, în zilele de 7 și 8 iulie, la summitul NATO de la Ankara. Șeful statului va fi însoțit de partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale. La summitul NATO, Nicușor Dan va accentua „importanța continuării sprijinului Aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre” și întărirea flancului Estic, potrivit comunicatului citat. De asemenea, Nicușor Dan va atrage atenția asupra consecințelor acțiunilor Rusiei în regiune, inclusiv în România.

Administrația Prezidențială a menționat în comunicat că este al doilea summit NATO organizat de Turcia, după cel din 2004, la care România a participat pentru prima dată în calitate de Aliat, „astfel că evenimentul are și o dimensiune simbolică pentru țara noastră”.

Programul Summitului cuprinde o reuniune la cel mai înalt nivel a Consiliului Nord-Atlantic, precum și o serie de evenimente conexe, inclusiv cu participarea partenerilor NATO. Vor fi adoptate mai multe documente oficiale, printre care Declarația Summitului.

De asemenea, în marja Summitului, se desfășoară, pe 7 iulie, Forumul NATO pentru Industria de Securitate și Apărare/NATO Security and Defence Industry Forum (NSDIF).

„Liderii Alianței se reunesc la Ankara într-un climat de securitate care continuă să se degradeze ca urmare a războiului Rusiei împotriva Ucrainei și a evoluțiilor din Orientul Mijlociu. În acest context, Aliații vor pune accentul pe menținerea unității transatlantice și pe reconfirmarea priorității acordate apărării colective”, a transmis Administrația Prezidențială.

Principalele teme care se vor regăsi pe agenda Alianței la Summit sunt:

îndeplinirea angajamentelor privind creșterea bugetului pentru apărare și asumarea unor responsabilități crescute ale Aliaților europeni;

continuarea sprijinului acordat Ucrainei;

efortul de consolidare operațională și industrială a Alianței, ca efect cumulat al dezvoltării companiilor, producției și inovării tehnologice;

În cadrul Summitului, Președintele Nicușor Dan va reconfirma statutul țării noastre de Aliat de încredere, care contribuie semnificativ la securitatea euroatlantică, evidențiind contribuțiile naționale pe toate domeniile de interes de pe agenda reuniunii.

„De asemenea, Președintele României va accentua importanța continuării sprijinului Aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre și întărirea posturii de descurajare și apărare în mod unitar pe Flancul Estic. Nu în ultimul rând, Președintele Nicușor Dan va atrage atenția asupra consecințelor pe care acțiunile Rusiei le au la nivel regional, inclusiv asupra României, cu accent, în acest context, pe necesitatea consolidării apărării aeriene și maritime”, a transmis Administrația Prezidențială.

În marja participării la Summit, Președintele României va avea și o serie de întâlniri bilaterale.

Agenda Președintelui la Ankara

Administrația Prezidențială a publicat și programul Președintelui României la Ankara. Astfel, în data de 7 iulie, Nicușor Dan va participa la summitul NATO de la Ankara, urmând ca la ora 18.30 să participe, alături de partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, la recepția și dineul oficial pentru șefii de stat și de guvern și partenerii/partenerele acestora, oferite de Președintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdoğan, și Prima Doamnă Emine Erdoğan.

Programul va continua a doua zi, 8 iulie:

ora 10:00: Participarea Președintelui României, Nicușor Dan, la Summitul NATO

- Ceremonia oficială de întâmpinare a liderilor de către Secretarul General al NATO, Mark Rutte, și de către Președintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdoğan

- Fotografia de familie

- Reuniunea Consiliului Nord-Atlantic

Ora 10:30: Participarea Primei Doamne Mirabela Grădinaru la evenimentele organizate de Prima Doamnă a Republicii Turcia, Emine Erdoğan



