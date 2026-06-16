O angajată a USR a fost trimisă în judecată pentru delapidare: Ar fi transferat 400.000 lei din conturile partidului în conturile sale

USR s-a constituit parte civilă în dosar, pentru a recupera o parte din banii delapidați. FOTO: Agerpres

O angajată a USR a fost trimisă în judecată de procurori sub acuzația că a delapidat peste 400.000 de lei din conturile partidului, în calitate de responsabil financiar al partidului, potrivit Agerpres.

Potrivit portalului instanțelor de judecată, femeia se numește Ioana Cătălina D. Dimoftache și a fost trimisă în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 pentru săvârșirea infracțiunii de delapidare (47 de acte materiale).

USR s-a constituit parte civilă în dosar, pentru a recupera o parte din banii delapidați de Ioana Cătălina Dimoftache.

"În esență, s-a reținut că în perioada 25.04.2024 - 19.07.2024, inculpata D.I.C., în calitate de responsabil financiar în cadrul unei filiale din municipiul București a unui partid politic, și-a însușit, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, suma totală de 412.750 lei din sumele de bani pe care le gestiona, însușirea acestora realizându-se prin transferul banilor din cele două conturi bancare atribuite filialei partidului politic către contul bancar al unei societății comerciale și, ulterior, în conturile personale ale inculpatei. Pe parcursul cercetărilor, inculpata a restituit suma de 162.750 lei, persoana vătămată constituindu-se parte civilă în procesul penal cu suma de 250.000 lei, reprezentând prejudiciul rămas neacoperit prin săvârșirea infracțiunii", transmite Parchetul într-un comunicat de presă.

În vederea recuperării prejudiciilor create și a acoperirii cheltuielilor judiciare efectuate în cauză, asupra unui imobil al inculpatei a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului până la concurența sumei de 250.000 lei.

În cauză, urmărirea penală a fost efectuată organele de cercetare penală din cadrul DGPMB - Poliția Sectorului 4 - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București, specializat în investigarea infracționalității economice.