Oana Ţoiu avertizează deja asupra bugetului din 2027: "Responsabil va fi să-l adoptăm din toamna acestui an"

Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe. sursa foto: Agerpres

Ministra de Externe, Oana Ţoiu, a avertizat, vineri, după ce proiectele bugetului de stat și al asigurărilor sociale de stat pe 2026 au fost adoptate de plenul reunit al Parlamentului, că, pentru 2027, "responsabil va fi să-l adoptăm din toamna acestui an, ca să nu mai începem încă un an cu trei luni de incertitudine și cu frâna trasă pentru investițiile naționale şi locale".

"Coaliția de guvernare a confirmat în Parlament, astăzi, cu 319 voturi pentru şi 104 voturi împotrivă, planul de guvernare pentru 2026 reflectat în alocarea bugetară.

Pentru bugetul din 2027 responsabil va fi să îl adoptăm din toamna acestui an, ca să nu mai începem încă un an cu trei luni de incertitudine și cu frâna trasă pentru investițiile naționale şi locale.

Anul acesta de at atâta timp a fost nevoie ca să putem merge înainte. Premierul are meritul de a fi reușit să echilibreze, chiar şi în ultimele ore, negocierile de durată din acest an şi astfel am reuşit să continuăm responsabil repararea situației grave de la care am pornit", a transmis Oana Ţoiu.

Bugetul, dezbătut o săptămână în Parlament

Pentru proiectul legii bugetului s-au înregistrat 319 voturi pentru, 104 împotrivă și o abținere, iar la cel al bugetului asigurărilor sociale de stat - 314 voturi pentru, 105 voturi contra și 12 abțineri. Bugetul de stat a fost dezbătut de Parlament timp o săptămână, calendarul inițial al dezbaterilor fiind prelungit din cauza divergențelor dintre partidele de coaliție asupra amendamentului propus de PSD la pachetul social, notează Agerpres.

Dezbaterile din plenul reunit al Parlamentului au început joi noaptea, când deputații și senatorii au stat până la ora 3:00 dimineața. Discuțiile au fost finalizate vineri și a fost dat votul final.

În plen au fost acceptate două amendamente respinse anterior în comisiile reunite de buget-finanțe: unul propus de deputatul PSD Adrian Solomon care vizează suplimentarea bugetului Secretariatului de Stat pentru Culte pentru majorarea cu zece posturi de personal neclerical, iar cel de-al doilea, propus de AUR, prevede alocarea sumei de 25.000 lei pentru Asociația 'Clujul pentru Viață'.