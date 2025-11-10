Oana Ţoiu: Încălcarea şi eludarea sancţiunilor internaţionale împotriva Rusiei devin infracţiuni grave, de competenţa DIICOT

<1 minut de citit Publicat la 23:14 10 Noi 2025 Modificat la 23:14 10 Noi 2025

Oana Țoiu, ministrul român al Afacerilor Externe. Foto: Hepta

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a salutat, luni seară, într-un mesaj pe Facebook, adoptarea în Senat a unei legi care înăsprește pedepsirea infracțiunilor de încălcare a sancțiunilor internaționale.

Este vorba despre proiectul pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, precum şi a altor acte normative.

"România se ține de cuvânt!

Mulțumesc colegilor parlamentari care au adoptat cu 110 voturi din 121 prezenți, în Senat, proiectul de lege al Guvernului României, co-inițiat de Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Justiției, prin care încălcarea şi eludarea sancțiunilor internaționale împotriva Rusiei devine infracțiune gravă, de competența DIICOT", a precizat Țoiu.

Ea a subliniat că aceia care ajută persoane sau companii aflate pe listele de sancțiuni nu vor mai scăpa cu o simplă amendă, ci vor răspunde penal și riscă ani grei de închisoare.

"Acest vot ne aliniază cu partenerii europeni și arată toleranța zero pentru cei care ajută Rusia în agresiunea sa ilegală.

România ar fi trebuit să se alinieze complet la sancțiunile internaționale de multă vreme, iar acum doar acțiunea și asumarea clară a acestei poziții, inclusiv în media internațională, pot să asigure partenerii noștri că nu suntem șovăielnici pe subiect", a conchis Țoiu.