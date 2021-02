Olguța Vasilescu demontează toate declarațiile Ralucăi Turcan: "Acești oameni fie mint cu nerușinare, fie nici măcar nu au citit legea"

Olguța Vasilescu a explicat la emisiunea Sinteza Zilei, de miercuri seară, la Antena 3, că Legea Salarizării prevede clar un plafon de 30% pentru total sporuri de care poate beneficia un angajat.

"Eu cred că acești oameni fie mint cu nerușinare fie nici măcar nu au citit Legea Pensiilor sau Legea Salarizării. Pentru că se discuta aici despre sporuri de 90%, i-am tot auzit zilelea acestea. Va rog frumos să citiți articolul 25 din Legea Salarizării și să vedeți că nu pot să treacă de mai mult de 30% sporurile cumulate pe ordonatorul de credit.

Noi pentru asta am avut demonstrații în stradă când am făcut Legea Salarizării și am ținut la această chestiune.

Ministerul Sănătății, toate spitalele care sunt în gestiunea Ministerului Sănătății, pot ei să aibă tot felul de sporuri acolo, nu au voie, per total să treacă peste 30%.

De unde scot toate aberațiile astea nu știu, dar în niciun caz din lege. De unde scot sporurile astea, de calculator, tot felul de invenții." a spus aceasta.

Raluca Turcan: Este o minciună că s-au recalculat pensiile

Raluca Turcan, ministrul Muncii, a vorbit în exclusivitate la emisiunea "Subiectiv" moderată de Răzvan Dumitrescu la Antena 3, despre o nouă lege a pensiilor care va apărea cel târziu în doi ani de zile. În acest an pensiile nu se vor mai mări.

"Între timp s-a dezbătut o lege în 2019, a intrat în vigoare cu câteva articole şi nu, nu au început deloc recalculările. Acea lege a creat perspectiva că undeva de la 1 septembrie 2021 să se facă brusc, aşa din senin, o recalculare pentru cinci milioane de pensii, astfel încât, acestea să crescă cu 40%. Aceasta minciună este una dintre cele mai gogonate minciuni pe care le-am auzit vreodată.

Pentru a majora pensiile cu o noua formulă, se presupune că toate dosarele de pensie, aproximativ 5 milioane, trebuie să existe într-un format electronic cu toţi indicatorii care sunt luaţi în calcul în evaluarea pensiilor, puşi în ordine, astfel încât, băgând noua formulă, electronic, să se realizeze această recalculare. Din 2019 până acum o lună nu s-a făcut absolut nimic", a explicat ministrul Muncii, Raluca Turcan

Raluca Turcan, ministrul Muncii a vorbit în exclusivitate în cadrul emisiunii "Subiectiv" moderată de Răzvan Dumitrescu la Antena 3, despre noua lege a salarizării, grilele de salarizare şi date importante despre pensii.

Raluca Turcan: "Există sporuri de 85% în sănătate şi justiţie. Unele pot fi eliminate"

"Pentru corectitidine în sistem care va aduce şi o altă perspectivă din partea agenţiilor de rainting. Din titlul legii salarrizării aceasta ar fi trebuit să fie unitară, ori numai unitară nu este.

Întrucât salariile de bază au crescut disproporţionat, salariile de plată se raportează la salariile de bază şi sunt oameni cu aceaşi pregătire cu aceeaşi experienţă, care în momentul de faţă pentru că s-au angajat în alte categorii ocupaţionale au salarizare diferită.

Mai mult, şi sporurile se raportează la salariile de bază. Şi în loc să fie unitară această lege este profund inechitabilă şi crează tensiuni între categoriile socio-profesionale care până la urmă, pe fond poate să scadă şi performanţa" a explicat la Antena 3, ministrul Muncii, Raluca Turcan

