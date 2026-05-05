Olguța Vasilescu: PSD așteaptă negocierile pentru viitorul Guvern. USR îl cheamă pe Ilie Bolojan șef la partidul lor

Lia Olguţa Vasilescu spune că Ilie Bolojan „nu mai poate fi desemnat premier”. Sursa colaj foto: Agerpres

Primarul PSD al Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a declarat marți seara, în emisiunea „Decisiv” de la Antena 3 CNN, că Partidul Social-Democrat așteaptă negocierile politice pentru formarea viitorului Guvern și nu exclude nicio variantă de guvernare, cu excepția susținerii unui Executiv minoritar. De asemenea, aceasta a mai fost întrebată ce șanse există ca să se refacă vechea Coaliție de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR și minorități.

Lia Olguța Vasilescu a mai subliniat că există o decizie a Curții Constituționale potrivit căreia un fost premier demis prin moțiune de cenzură nu ar mai putea fi desemnat din nou în aceeași funcție, motiv pentru care Ilie Bolojan „nu mai poate fi desemnat premier”.

„Noi suntem calmi. Cred că singurii calmi în situația dată. Așteptăm să vedem ce negocieri vor avea loc în perioada următoare, pentru că este clar că Ilie Bolojan nu mai poate să fie desemnat premier, cum văd că se pretinde, pentru că ar fi neconstituțional.

După cum știți, există o decizie a Curții Constituționale care s-a dat după moțiunea depusă de USR și AUR pentru Ludovic Orban, că nu mai poate fi desemnat același prim-ministru care a căzut printr-o moțiune de cenzură.

Deci, aici situația este foarte clară, nu știu de ce nu se cunoaște chestiunea aceasta. În continuare, noi credem că România are nevoie de un guvern care să guverneze pentru oameni și asta trebuie să fie preocuparea principală, un guvern care să producă rezultate și nu doar pentru o parte din electorat, eventual să excludă pe cea mai vulnerabilă, cum, din păcate, s-a întâmplat”, a declarat Lia Olguța Vasilescu.

Olguța Vasilescu: USR îl cheamă șef la partidul lor pe Ilie Bolojan

Aceasta a mai spus că PSD așteaptă negocierile politice pentru formarea viitorului Guvern

„Așa cum am spus, așteptăm ca toate partidele să își clarifice poziția. Așteptăm negocierile care vor urma în perioada următoare de la Cotroceni și vom vedea. Nu cred că România va rămâne neguvernată.

Eu cred că este un vot dat la cald și am văzut mai devreme la dumneavoastră în emisiune stenogramele. A venit domnul Bolojan, a comunicat că trebuie să votăm repede, dictatorial, așa cum îl știm. I-a luat cred că puțin prin surprindere pentru că se așteptau să discute.

N-au avut loc niciun fel de discuții. Cel puțin din stenogramele pe care le-ați arătat dumneavoastră, dar nu este un lucru pe care să îl stabilim noi, cei din PSD, ce fac cei din USR sau cei din PSD”, a mai adăugat aceasta.

Ea mai susține că USR încearcă să se poziționeze în jurul lui Ilie Bolojan.

„L-am văzut și eu pe domnul Fritz care spune că nu va intra într-un guvern cu PSD.

Nici nu putem să-l obligăm, nici nu o să îl rugăm. Văd că au plecat de la guvernare fără să dea cineva cu apă fiartă pe ei, cum spunea un lider USR, că nu pleacă de la guvernare nici dacă dăm cu apă fiartă pe ei. Pe undeva e normal să îl susțină pe Ilie Bolojan, care a fost mai mult USR decât PNL în această perioadă, iar USR pare într-o criză de lidership și își dorește un pol cu Ilie Bolojan. Atenție, cu Ilie Bolojan, nu cu PNL, ceea ce înseamnă că îl cheamă șef la partidul lor.

Rămâne să vedem ce vor decide la urmă reprezentanții celor de la PNL din țară, într-o consultare mai largă, care cred că va avea loc până la urmă”, a mai spus aceasta.

Olguța Vasilescu a mai adăugat că PSD nu a fost agresiv în actualul context politic și că „a lăsat toate ușile deschise”, însă a exclus susținerea unui guvern minoritar.

„N-aș vrea să dau niciun fel de șanse (n.red despre refacerea Coaliției), pentru că am văzut care sunt reacțiile foștilor colegi de coaliție din platou și nu aș vrea să se creadă că intervin în ceea ce se întâmplă în partidele lor. După cum ați observat, în această perioadă am fost foarte puțin agresivi cu colegii de la guvernare. Dacă am avut ceva, am avut cu Ilie Bolojan, nu cu partidele care erau în coaliție. Colegii noștri care ne-au reprezentat la posturile de televiziune au fost foarte atenți ca să nu devină agresivi.

Deci, din punctul acesta de vedere, cred că noi am lăsat toate ușile deschise. Mai departe, domnul președinte Grindeanu a spus mai devreme care sunt variantele. Cea pe care o excludem total este aceea de a susține orice fel de guvernare din Parlament, adică de a nu fi la guvernare și de a susține un guvern minoritar”, a mai declarat Lia Olguța Vasilescu.

Moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a fost votată marți de 281 de parlamentari, din cei 288 care au votat, cu doar 4 voturi împotrivă și trei anulate. Este cel mai mare număr de voturi „pentru" o moțiune de cenzură din istoria Parlamentului României. Erau necesare 233 de voturi.

După vot, Sorin Grindeanu, președintele PSD, a cerut demisia lui Bolojan și din funcția de premier interimar. A spus că PSD este dispus să găsească rapid o soluție de guvernare și că toate opțiunile sunt deschise, inclusiv varianta unui premier tehnocrat, pe care „nu a dorit-o, dar nu vrea să o excludă.”