ONG-urile pentru persoanele cu autism depun plângere la CNCD și CEDO împotriva lui Simion: „A fost un act intenționat de denigrare”

George Simion l-a numit astăzi pe Nicușor Dan „autist”. Foto: Profimedia Images

50Organizațiile care luptă pentru drepturile persoanelor cu autism au denunțat public declarațiile „discriminatorii” făcute de George Simion la adresa persoanelor cu autism. Candidatul AUR la prezidențiale l-a numit pe contracandidatul său Nicușor Dan „autist”, etichetă pe care a folosit-o ca pe o insultă. ONG-urile au atras atenția că nu este prima dată când George Simion folosește acest termen ca pe o formulă de jignire și deși i s-a explicat că este un „limbaj stigmatizant, inacceptabil” nu a renunțat în a-l folosi. De asemenea, ONG-urile au anunțat că vor face plângere la CNCD și la CEDO pentru declarația discriminatorie.

Federația R.O. TSA (Rețeaua Organizațiilor în Tulburare de Spectru Autist) și FONSS (Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale) au precizat că i-au adresat la data de 8 mai o scrisoare deschisă lui George Simion în care i-au explicat de ce folosirea acestei etichete este discriminatorie.

„În 8 mai 2025 i-am adresat dlui Simion o scrisoare deschisă în care l-am atenționat cu privire la acest limbaj discriminatoriu și la efectele lui pentru persoanele care au într-adevăr acest diagnostic.

Nu am primit niciun răspuns, iar astăzi dl. Simion a recidivat în aceste declarații. Un astfel de limbaj stigmatizant este inacceptabil și nu are loc, sub nicio formă, în spațiul public sau politic din România. Considerăm ignorarea apelului nostru și repetarea declarației ca fiind un act intenționat de discriminare, instigare la ură și denigrare la adresa a 1 milion de români cu dizabilități”, au transmis ONG-urile.

„E o formă de discriminare flagrantă”

ONG-urile au subliniat că sunt profund indignate de limbajul folosit de George Simion.

„A afirma despre cineva că este „autist, săracul” într-un context de dispreț și ironie nu este doar o gravă abatere de la normele dialogului civilizat, ci și o formă de discriminare flagrantă, de stigmatizare a persoanelor cu tulburări de spectru autist și o încălcare a demnității acestora.

Autismul este o condiție neurodezvoltamentală care afectează zilnic sute de mii de familii, care luptă zilnic pentru dreptul la incluziune, la educație, la sprijin și la demnitate. Limbajul public promovat de lideri politici trebuie să fie un model de empatie, respect și responsabilitate - nu un instrument de agresiune simbolică împotriva celor vulnerabili.

Domnul George Simion, prin această declarație a întărit stereotipuri nocive și a validat un discurs periculos, de ură față de persoanele cu autism. În calitate de organizații care apără drepturile persoanelor cu tulburări de spectru autist și ale familiilor acestora, nu vom tolera astfel de derapaje și vom utiliza mijloacele democratice pe care le avem la îndemână ca să vă aducem la atitudinea de respect.”, se arată în comunicatul ONG-urilor citate.

Astfel, ONG-urile au anunțat că vor depune plângere la CNCD și la CEDO împotriva lui George Simion.

„Ca urmare, anunțăm public că vom întreprinde următoarele acțiuni: Depunem plângere oficială la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) pentru discursul discriminatoriu și ofensator al domnului George Simion, solicitând sancționarea acestuia conform legislației privind combaterea discriminării și discursului instigator la ură.

Sesizăm Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), în baza articolului 14 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (interzicerea discriminării), având în vedere impactul public major și caracterul sistemic al stigmatizării persoanelor cu dizabilități în România. Solicităm tuturor actorilor publici și politici să conștientizeze impactul profund al cuvintelor lor și să contribuie activ la un climat social bazat pe respect, includere și non-discriminare.

Discursul urii nu are ce căuta în România anului 2025.

Nu autismul e o problemă, ci cei care dovedesc ură, ignoranță și stigmatizează! Aceștia trebuie învățați ce înseamnă să ai respect pentru oameni, indiferent de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată”, au transmis ONG-urile.

Președintele CNCD: „Declarațiile lui George Simion sunt nedemne pentru un candidat care vizează funcția supremă în stat”

Președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a condamnat public, joi, declarațiile lui George Simion față de contracandidatul său Nicușor Dan, pe care l-a numit autist.

Csaba Asztalos a explicat însă că CNCD nu se poate autosesiza deoarece atacul lui George Simion l-a vizat specific pe Nicușor Dan și candidatul independent este cel care trebuie să depună plângere.

Totuși, el a arătat că astfel de declarații sunt „nedemne” pentru un politician care vizează funcția de președinte și care trebuie să jure că va apăra drepturile fundamentale ale tuturor cetățenilor, inclusiv al celor care sunt diagnosticat cu autism.

Culmea până acum George Simion e cel care a depus plângere la CNCD împotriva unui formator de opinie care „l-a etichetat ca aparținând unei anumite etnii”.

Nicușor Dan a condamnat „mesajul lipsit de umanitate” al lui Simion

Nicușor Dan, cel pe care George Simion a încercat să-l jignească numindu-l autist, a spus că declarația e una „intolerabilă” și a jignit „sute de mii de copii și adulți cu tulburări de spectru autist din România.

„Să vrei să fii președinte și să spui „autist” ca pe o injurie este inacceptabil. Condamn cu fermitate acest mesaj lipsit de umanitate, nedemn nu doar pentru campania electorală, ci pentru orice om decent și cu înțelegere față de semenii săi”, a spus candidatul independent.