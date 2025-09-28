Parlamentare R. Moldova. 23 de secţii de votare sunt deschise în România, aproximativ 30.000 de persoane sunt aşteptate la urne

Cetăţenii Republicii Moldova îşi aleg reprezentanţii în viitorul Legislativ. În România sunt deschise 23 de secţii de votare, unde sunt aşteptaţi la urne aproximativ 30.000 de cetăţeni. FOTO facebook Ambasada Republicii Moldova în România

Cetăţenii Republicii Moldova îşi aleg duminică reprezentanţii în viitorul Legislativ, scrutinul fiind descris drept crucial pentru parcursul european al ţării vecine. În România sunt deschise 23 de secţii de votare, unde sunt aşteptaţi la urne aproximativ 30.000 de cetăţeni. Alegerile se desfăşoară în contextul unor atacuri hibride care au fost evidenţiate atât de oficialii de la Chişinău, cât şi de România şi de ceilalţi parteneri europeni ai Republicii Moldova.



Ambasadorul Republicii Moldova la Bucureşti, Victor Chirilă, a declarat recent, într-un interviu acordat Agenţiei Naţionale de Presă Agerpres, că există "un război hibrid total, nemilos", declanşat de Federaţia Rusă împotriva ţării sale, în care se folosesc "toate pârghiile" şi mai multe instituţii care nu ar trebui să se implice în astfel de acţiuni.



"Da, este un război total împotriva Republicii Moldova, declanşat de Federaţia Rusă, un război hibrid total, nemilos şi se folosesc toate pârghiile, se folosesc mai multe instituţii care nu ar trebui să se implice în astfel de acţiuni, care ar trebui să se conducă în interesul Republicii Moldova, mă refer şi la biserică, o parte din biserică, nu toată biserica, Biserica Ortodoxă care este sub Patriarhia Moscovei, trebuie să menţionez acest lucru, anumite partide politice pe care nu vreau să le menţionez aici, dar lumea le ştie şi persoane private care se implică în astfel de acţiuni, inclusiv vedem o îngemănare a unor partide politice cu cercuri criminale, deci lucruri deja stabilite, documentate de autorităţile noastre, care investighează aceste legături", a afirmat diplomatul.



În contextul acestor alegeri din Republica Moldova, ambasadorul a subliniat că scrutinul este decisiv pentru calea europeană a ţării sale, când este decis viitorul "pe decenii" al naţiunii.

Secţie de votare la Muzeul Ţăranului Român



În România, cetăţenii moldoveni vor avea organizate 23 de secţii de votare, un număr record, şi o premieră la Bucureşti - o secţie de votare la Muzeul Ţăranului Român. Având ca referinţă scrutinul anterior, ambasadorul Victor Chirilă spunea că aproximativ 30.000 de concetăţeni ai săi vor lua parte la alegerile din România.



La Bucureşti vor fi organizate cinci secţii de votare, la Iaşi - trei, la Cluj-Napoca, Timişoara şi Braşov câte două, iar în Bacău, Baia Mare, Constanţa, Craiova, Galaţi, Oradea, Târgu Mureş, Suceava şi Sibiu - câte una. De altfel, adresele exacte ale secţiilor se regăsesc pe pagina de Facebook a Ambasadei Republicii Moldova la Bucureşti.



Victor Chirilă a subliniat şi miza acestor alegeri privind dosarul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. "Depinde ce fel de parlament vom avea. Vom avea un parlament pro-rus totalmente sau, să-i spunem, anti-european totalmente, atunci lucrurile se complică grav. Şi ne aşteaptă timpuri extrem de grele. Din punct de vedere economic, din punct de vedere al asistenţei financiare. 30% din bugetul Republicii Moldova se menţine datorită injecţiilor, susţinerii financiare din partea lumii occidentale şi, în primul rând, din partea Uniunii Europene. Securitatea noastră energetică, am menţionat-o deja, este totalmente acum dependentă de gazele naturale pe care le procurăm pe piaţa Uniunii Europene şi de gazoductele care trec prin România", evidenţia ambasadorul moldovean.



Zilele trecute şi preşedintele Nicuşor Dan a făcut un apel către votanţii din Republica Moldova, pe care i-a îndemnat să meargă la vot.



"Dragi basarabeni care trăiţi, munciţi, învăţaţi în România, veţi fi tot timpul bine primiţi aici şi respectaţi. Ştiu însă că rădăcinile voastre au rămas dincolo de Prut şi duminică e un moment decisiv, esenţial pentru Moldova - alegerile parlamentare. Vă invit pe toţi să mergeţi la vot. Mergeţi la vot. De votul vostru depinde viitorul vostru, al familiilor voastre, al Basarabiei", a afirmat şeful statului, într-un mesaj video publicat pe Facebook.