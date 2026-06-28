Patriarhul Daniel este propus pentru funcția de premier de grupul PACE: „Singura formulă de ieşire din criză”

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel. Foto: Agerpres

Grupul parlamentar PACE – Întâi România a anunțat duminică, 28 iunie, că îl propune pe Patriarhul Daniel pentru funcția de prim-ministru. Parlamentarii susțin că acesta este „singurul candidat care ar putea asigura, în actualul context de criză, o majoritate solidă în Parlamentul României”.

Parlamentarii își susțin propunerea făcând referire la precedentul Patriarhului Miron Cristea, care a fost prim-ministru al României în perioada 1938–1939, în timpul domniei regelui Carol al II-lea.

„Singura propunere de prim-ministru care ar asigura în acest moment de criză politică o majoritate solidă în Parlamentul României este Prea Fericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Din acest motiv, precum şi din motive istorice, culturale şi politice, propun ca Prea Fericitul Daniel să fie desemnat pentru funcţia de prim-ministru al României”, a scris senatorul Clement Sava, vicelider Grupul Pace - Întâi România, pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, acesta mai susține că, în contextul blocajului politic și al negocierilor prelungite pentru formarea Guvernului, desemnarea Patriarhului Daniel în funcția de prim-ministru ar fi singura soluție pentru depășirea crizei politice și instituționale din România.

„În contextul în care România traversează o perioadă de incertitudine politică, marcată de dificultăți în desemnarea unui prim-ministru, și de negocieri prelungite şi eşuate pentru formarea unui Guvern, sunt convins că singura formulă de ieşire din criză şi de depăşire a blocajului politic şi instituţional din România este desemnarea de către Preşedintele Nicuşor Dan a Prea Fericitului Daniel, Patriarhul BOR, pentru funcţia de prim-ministru al României.

PF Daniel ar fi votat cu o largă majoritate în Parlamentul României: PSD pentru că este tradiţional apropiat de Biserică, PNL pentru că nu va îndrăzni să se ridice împotriva Bisericii, suveraniştii pentru că sunt dedicaţi credinţei şi tradiţiilor religioase, şi chiar şi USR-ul pentru că la sfinţirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului din 26 octombrie 2025, liderii USR au fost în primele rânduri ale oficialilor care au participat la slujba respectivă”, a mai scris acesta.

Clement Sava mai susține că Patriarhul BOR este „cel mai bun administrator de instituție naționala la această oră”.

„Afirm clar că singurul premier care ar întruni la această oră o majoritate solidă în Parlament ar fi Patriarhul Bisericii Ortodoxe, care este cel mai bun administrator de instituţie naţională la această oră, dovadă stând realizarea Catedralei Mânturii Neamului.

În perioada 1938–1939, Patriarhul Miron Cristea a ocupat funcția de prim-ministru într-un context de profundă criză politică, el fiind singurul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române care a deținut această funcție simultan până în prezent, aşadar avem un precedent istoric care ne arată că în vremuri de criză, Biserica poate şi trebuie să se implice în viaţa cetăţii, nu pentru a face politică, ci pentru a salva ţara de la distrugere.

Această propunere depăşeşte cadrele politicii clasice şi limitările partidelor politice şi constituie cea mai bună modalitate de a-i aduna pe români în jurul unui ideal naţional de reconstrucţie şi renaştere naţională”, a încheiat acesta.