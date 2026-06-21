Pavel Popescu, după Congresul PNL: „Absolut toți cei care își exercită votul astăzi recunosc că ce se întâmplă este o greșeală majoră”

El a subliniat că „este prima dată” în istoria PNL când membrilor „nu li se dă posibilitatea de a vota pentru fiecare propunere în parte din viitoarea echipă de conducere, ci în bloc, fix ca în comunism”. Foto: Pavel Popescu / Facebook

Vicepreședintele Autorității Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), Pavel Popescu, a afirmat duminică, într-un mesaj pe Facebook, că în urma unor „discuții private” cu foștii săi colegi, „absolut toți cei care își exercită votul astăzi, fără excepție, recunosc că ce se întâmplă pe scena congresului PNL este o greșeală majoră”. El a subliniat că „este prima dată” în istoria PNL când membrilor „nu li se dă posibilitatea de a vota pentru fiecare propunere în parte din viitoarea echipă de conducere, ci în bloc, fix ca în comunism”.

„Chestiunea clarificării «ideologice» și a noii direcții a Partidului Național Liberal este mult mai profundă decât procesul grav de USRizare al partidului:

Pentru prima dată în istoria ultimilor 10 ani, Partidul Național Liberal se retrage oficial din rolul de singurul partid de dreapta conservator (familie, credință) ce promova în România (încă) viziunea creștin-democrată și conservatorismul liberal pentru mediul de afaceri, fundamentul pe care a fost construit proiectul european.

Pentru prima dată în istoria ultimilor ani, Partidul Național Liberal se retrage oficial, prin validarea noii conduceri, din rolul de partener politic principal al promovării parteneriatului strategic cu SUA, singurul garant al securității României, regiunii și al Europei. Subliniez, cu SUA, pentru că administrația Trump (guvernul SUA), înjurată începând de astăzi oficial din cel mai înalt for de conducere al PNL (vezi declarațiile doamnei Gheorghiu), va reprezenta, în continuare, cel puțin pentru următorii doi ani și jumătate, partenerul României de discuții.

Observ, de pe margine, pentru prima dată în ultimii 10 ani, o regrupare masivă în cadrul partidului a tuturor foștilor colegi nostalgici (și nu numai) după relația României cu Partidul Comunist Chinez. Fără a intra în detalii, pentru că aș putea scrie o carte de câteva sute de pagini pe acest subiect, o grupare politică cu interese majore de lobby pentru Partidul Comunist Chinez, interese ce contravin intereselor statului român pentru că țintesc zone critice ale economiei sale, preia discret puterea în PNL”, a scris Pavel Popescu pe Facebook.

El a continuat, spunând că, în urma unor „discuții private” cu foștii săi colegi, „absolut toți cei care își exercită votul astăzi, fără excepție, recunosc că ce se întâmplă pe scena congresului PNL este o greșeală majoră”.

„Ca să fac o analogie cu punctul 3, este pentru prima dată în istoria Partidului Național Liberal (cel puțin așa știu eu) când membrilor PNL delegați pentru congres nu li se dă posibilitatea de a vota pentru fiecare propunere în parte din viitoarea echipă de conducere, ci în bloc, fix ca în comunism. Practic, dacă domnul Bolojan îi trecea pe listă ca prim-vicepreședinți (ipotetic, desigur) pe domnul Peter Magyar sau pe doamna Maia Sandu, delegații nu aveau cum să nu îi voteze.

Distrugerea ultimei fărâme de ideologie de centru-dreapta prezentă în Partidul Național Liberal, simultan cu această radicalizare totală împotriva instituției Prezidențiale, a sistemului de justiție (care desigur, atâta timp cât nu vizează USR, e fără cusur), a serviciilor de informații, care, deși într-un cadru instituțional imperfect, vechi de 35 de ani, îi informează și îi protejează pe liderii PNL de astăzi este cel puțin bizară. Opinia mea este că acest proces de distrugere se desfășoară cu un plan extrem de bine pus la punct, plan ce depășește granițele României.

Ca fost vicepreședinte, discut cu majoritatea colegilor din PNL, oameni onorabili, care, în adâncul sufletului lor, sunt bine intenționați. În discuții private, absolut toți cei care își exercită votul astăzi, fără excepție, recunosc că ce se întâmplă pe scena congresului PNL este o greșeală majoră”, a mai spus el.

În încheiere, Pavel Popescu spune că „USRizarea și radicalizarea PNL nu va avea doar consecințe pentru partid, ci consecințe grave pentru direcția României”.

„Este o chestiune de timp (câteva luni, maxim un an de zile) până când majoritatea foștilor mei colegi vor realiza, din păcate prea târziu, că USRizarea și radicalizarea PNL nu va avea doar consecințe pentru partid, ci consecințe grave pentru direcția României. Până atunci, pentru toți cei care vă imaginați vreo secundă că astăzi cei din noua echipă de conducere a PNL, care s-au încolonat rapid în spatele procentelor efemere ale domnului Bolojan, obținute prin clickbait și like-uri întreținute cu ură și radicalism, au un alt interes decât cel de a mai factura o tură din banii partidului, chiar și din opoziție, pentru a reveni la un moment dat la putere, pentru a mai factura încă o dată din banii românilor alături de USR (chiar și din credite de miliarde - vezi SAFE), vă înșelați.

Nu credeam vreodată că PNL se va transforma, dintr-un partid matur, care a guvernat, negociat și promovat marile proiecte ale României, capabil să reformeze prin negociere directă cu toți actorii politici statul român, într-un partid radical, de stânga, «anti-sistem», ce va lăsa în urmă un singur lucru: o istorie împovărată de creșteri de taxe, inechități sociale grave - în special pentru cei aflați în suferință, distrugerea mediului de afaceri românesc, o pseudo-reformă cu costuri imense și o distanțare majoră de partenerul strategic al României, SUA. Toate, în schimbul promisiunilor făcute de un lider politic încăpățânat din cale-afară, mânat de ego și răzbunare, incapabil să-și realizeze astăzi propriul eșec și consecințele radicalizării sale, cu care și-a infestat și partidul.

P.S. Epoca în care like-urile și boții ce divizează comunități, societăți și națiuni pe social media e în apogeul ei. Refuz să fac parte dintre cei care își scriu opinia pentru like-uri. O scriu pentru că am dreptul la ea, și peste timp, unii, indiferent cât de puțini vor fi ei, vor merita să spună: puteam să facem și altfel. Poate totuși, nu va fi prea târziu”, a încheiat Popescu.





