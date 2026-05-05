Peiu, după votul de la moţiune: "Suntem pe scenariul de alegeri anticipate". Ce spune despre intrarea AUR la guvernare

Liderului senatorilor AUR, Petrișor Peiu. Sursa foto: Hepta

Petrişor Peiu, liderul senatorilor AUR, a afirmat, după votul de la moţiunea de cenzură că "dacă toţi liderii politici respectă ce au zis înainte de vot, înseamnă că suntem pe scenariul de alegeri anticipate. Adică nu se poate face un Guvern". El a mai spus că nu s-a discutat despre intrarea AUR la guvernare. "Noi suntem în aşteptarea deciziei preşedintelui Nicuşor Dan, care până acum ne-a anunţat că ne exclude de la orice formulă politică viitoare", a declarat Peiu la Antena 3 CNN.

"Au fost 253 de semnatari ai moţiunii, înţeleg că 5 dintre ei nu votează moţiunea, şi în acelaşi timp au mai fost nişte parlamentari de la minorităţi, care bănuim că ar fi votat, plus cei de la SOS, a anunţat şi doamna Şoşoacă.

(despre intrarea AUR la guvernare) Nu am discutat aşa ceva. Dacă toţi liderii politici respectă ce au zis înainte de vot, înseamnă că suntem pe scenariul de alegeri anticipate. Adică nu se poate face un Guvern. E un scenariu cu şanse de reuşită mici, dar nici scenariul care se întâmplă azi nu era cu şanse de reuşită foarte mare.

Noi suntem în aşteptarea deciziei preşedintelui Nicuşor Dan, care până acum ne-a anunţat că ne exclude de la orice formulă politică viitoare. Aşteptăm să vedem dacă ne cheamă la consultări, dacă va dori opinia noastră.

Eu cred că va fi foarte greu de făcut o majoritate în care să intrăm, pentru că avem multe lucruri care ne despart de partidele din actuala Coaliţie. Dacă vom găsi un numitor comun, să depăşim din bariere, urmează să vedem...

Dar rămâne bariera legată de domnul preşedinte, care a exclus şi posibilitatea ca noi să votăm din Parlament vreun Guvern", a declarat Peiu.