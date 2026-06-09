Peiu explică ce vrea George Simion cu „suspendarea lui Nicușor Dan”: „Face un sondaj printre susținătorii noștri”

Petrişor Peiu, președintele Consiliului Național AUR, sune că partidul trebuie să se înțeleagă cu altă formațiune pentru voturile de suspendare a președintelui. Foto: Agerpres

Președintele Consiliului Național AUR, Petrișor Peiu, a vorbit la Antena 3 CNN despre demersul anunțat, marți, pe Facebook, de George Simion.

"Nicușor Dan, suspendat! Lăsați Da / Nu în comentarii", a postat președintele AUR într-o postare în care susține că "nu Tomac, ci anticipatele" reprezintă soluția ieșirii din criză.

Anunțul său a venit în contextul în care, tot marți, Călin Georgescu și-a îndemnat susținătorii să înceapă preparativele pentru suspendarea președintelui Dan.

"Este momentul ca imediat să începeți procedura de suspendare împotriva președintelui ilegal de la Cotroceni. Și asta nu mâine, nu prin alte demersuri, ci imediat. Pentru că acest om, în afară de faptul că este un lider slab, este într-o poziție care pune în dificultate întregul stat român. Momentul este acum și nu există mâine", a spus Călin Georgescu.

Petrișor Peiu: Pentru suspendare, ne lipsesc încă vreo 35 de semnături

"Suspendarea președintelui este un instrument democratic care a mai fost folosit în istoria post-decembristă a României și care poate fi folosit de către opoziție de câte ori este cazul, de câte ori există derapaje ale președintelui.

Ar trebui să avem, în primul rând, suspendarea președintelui pentru a ajunge la un referendum pentru demitere. Suspendarea poate fi decisă de către Parlament în momentul în care Parlamentul este sesizat de către 155 de parlamentari.

Noi, ca partid, avem 90 de parlamentari și mai avem, să spunem, posibilitatea să mai strângem încă vreo 30 de semnături. Restul semnăturilor necesare până la 155 ne lipsesc. Ne-au lipsit și în decembrie (când AUR a mai evocat un astfel de demers, n.r.).

Nu a fost nici atunci o încercare de suspendare a președintelui, ci doar am anunțat că pentru a face un astfel de demers, ar trebui să avem acest număr de semnături", a spus Peiu.

Mădălina Mihalache: "Este iarăși o strategie a dumneavoastră de marketing, cum ne-a obișnuit domnul Simion, sau pur și simplu executați ce spune Călin Georgescu, care este anchetat pentru tentativă la schimbarea ordinii constituționale?"

Petrișor Peiu: "Nu este nici una, nici alta, ci doar clarificăm din punct de vedere tehnic ce se poate și ce nu se poate face astăzi.

Dacă admitem că domnul Nicușor Dan a avut un comportament care poate fi considerat un derapaj la adresa Constituției noastre - și cred că este un astfel de derapaj - noi nu putem să-l sancționăm decât politic. Putem să încercăm să obținem aceste semnături."

Petrișor Peiu: Deocamdată, George Simion face un sondaj printre susținătorii săi

Mădălina Mihalache: "E un demers serios sau, pur și simplu, este pentru Facebook, pentru domnul Simion? Cu ce a încălcat Nicușor Dan Constituția până acum?"

Petrișor Peiu: "Eu n-am spus că a încălcat Constituția. Am spus că are un derapaj la adresa..."

Mădălina Mihalache: "Suspendarea președintelui este un demers care se inițiază pentru că președintele încalcă Constituția. Dumneavoastră tocmai ne spuneți că nu ați afirmat că încalcă Constituția."

Petrișor Peiu: "Păi, nu stabilesc eu dacă încalcă sau nu Constituția, ci Curtea Constituțională. George Simion face un sondaj printre susținătorii noștri."

Mădălina Mihalache: "Sondajul la care faceți referire dumneavoastră avea în centru ideea de a merge la alegeri anticipate. Scrie 'Nicușor Dan, suspendat'. De asta vă întrebăm dacă e un demers serios. Strânge semnături sau nu?"

Petrișor Peiu: "Întotdeauna, orice demers care este legal și la îndemâna opoziției este un demers serios. Sigur că este un demers serios, dar deocamdată domnul Simion face un sondaj printre susținătorii domniei sale."

Mădălina Mihalache: "Aveți discuții și cu alți parlamentari, că nu am înțeles."

Petrișor Peiu: "Semnăturile parlamentarilor noștri sunt tot timpul disponibile. Pentru a putea să demarăm legal, tehnic, această procedură, Avem nevoie ca alte partide să sprijine acest demers (...)

În momentul în care vom avea un demers concret de suspendare, fiți sigură că va fi redactat așa cum trebuie. Pentru a avea un astfel de demers valabil, trebuie susținerea din partea încă unui partid."