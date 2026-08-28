Petrişor Peiu îşi acuză colegii din AUR, după votul pe Legea ANI: Am fost lăsat în offside. A fost o greşeală că am intrat în politică

Petrişor Peiu îşi acuză colegii din AUR, după votul pe Legea ANI. Foto: Agerpres

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a declarat că nu a participat la votul pe Legea ANI deoarece nu se afla în București şi că a fost pus într-o situţie grea de colegii lui, care ar fi trebuit să-l ajute. "Am avut de câteva ori niște probleme cu tableta asta de la STS și am preferat să renunț. Adică eu mă duc fizic la Parlament, prefer să evit", a afirmat Peiu la B1tv. Acesta a mai declarat că nu intenţionează să plece din AUR, dar regretă că a intrat în politică: "Nu mă simt în lumea mea aici".

Peiu a spus că n-a participat la votul pe legea ANI din cauza că nu era plecat din Bucureşti, cu probleme personale.

„Deci, în primul rând, nu am participat la vot pentru că nu eram prezent în București. N-aș fi putut pentru că era o chestiune de familie programată din februarie. În al doilea rând, am avut de câteva ori niște probleme cu tableta asta de la STS și am preferat să renunț. Adică eu mă duc fizic la Parlament, prefer să evit.

Problema de fond este următoarea. În ziua de miercuri, eu am fost pus într-o situație foarte dificilă, lăsat în offside de către o parte din colegii mei care ar fi trebuit să mă ajute și, în același timp, am fost atacat de către cel puțin un trust de presă, nu știu dacă la al doilea este același atac, fără ca cineva dintre cei care știau situația să spună adevărul.

Astfel încât și ieri, și astăzi m-au asaltat sute de mesaje în care sunt făcut trădător, sunt amenințat cu moartea", a spus Peiu pentru sursa amintită.

Acesta a declarat că nu intenţionează să plece din AUR, dar regretă că a intrat în politică.

"Nu plec din AUR. Cum să plec din AUR? Deci, am intrat în Parlament pe listele unui partid, sunt dator să continui pe listele acelui partid până la finalul legislaturii.

Sub nicio formă nu plec. Ziua de ieri a fost o lecție pentru mine. Adică, în primul rând, mi-am dat seama că a fost o greșeală că am intrat în politică. Nu mă simt în lumea mea aici.

Și, în al doilea rând, am învățat o lecție despre politicieni. Aș zice că dacă un politician îți întinde o mână, e bine să-ți pui mâinile pe buzunare, să nu rămâi cumva fără cheile de acasă. Nu acuz pe nimeni în mod special, dar eu nu mai am încredere în nimeni, în cuvântul nimănui”, a mai declarat Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR.

Peiu ameninţase că-şi dă demisia din funcția de lider de grup AUR

Petrișor Peiu anunțase, înainte votului pe Legea ANI, că nu va participa la votul din Senat asupra legii integrității care conține așa-numitul „amendament Fritz”. El ameninţase chiar își va da demisia din funcția de lider de grup dacă AUR va vota în favoarea legii.

Ulterior, Petrișor Peiu a scris, într-un mesaj pe Facebook, că, la Camera Deputaților, „deputații AUR au votat împotrivă, fără sa se consulte cu mine”.

"După multe aventuri și după ocolul la CCR, legea a ajuns la Camera Deputaților în forma de acum. Deputații AUR au votat împotrivă, fără sa se consulte cu mine. Astăzi, legea urmează a se vota la Senat și două trusturi de presa mă acuză pe mine ca nu ii las pe senatorii AUR să voteze legea și că astfel trădez (pe cine? ce?)”, a scris Peiu pe Facebook.

Apoi a adăugat că nu va participa la votul din Senat, „deoarece cred ca senatorii AUR ar fi fost bine să mă asculte încă de pe 30 iulie”:

"Asa cum am spus, eu nu voi participa la acest vot, cum nu am participat nici la celelalte, deoarece cred ca senatorii AUR ar fi fost bine să mă asculte încă de pe 30 iulie. Aici intervine onoarea. Onoarea de a nu vota azi ceea ce ai respins ieri. Sau măcar de a explica de ce ai făcut-o".