Predoiu a discutat cu Banca Mondială despre viitorul migrației în România. Se pregătește strategia pentru următorii 10 ani

1 minut de citit Publicat la 15:55 17 Iun 2026 Modificat la 15:56 17 Iun 2026

Cătălin Predoiu a discutat cu Banca Mondială despre viitorul migrației în România. Foto: Ministerul Afacerilor Interne

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, s-a întâlnit marți, la sediul MAI, cu o delegație a Băncii Mondiale condusă de economistul-șef Dhushyanth Raju, la discuții participând și Cristian David. Tema principală a întâlnirii a fost un document aflat în pregătire de către Banca Mondială - „Cartea albă: Un cadru de politică în domeniul migrației pentru următorul deceniu al României” - care ar urma să contureze direcțiile strategice ale țării în acest domeniu pentru următorii ani.

Potrivit MAI, discuțiile au vizat primele concluzii și recomandări incluse în document, dar și modul în care acestea pot fi adaptate la prioritățile României. Varianta finală a „Cărții Albe” va fi prezentată în toamnă, în cadrul Forumului privind Migrația organizat de Institutul pentru Politici de Migrație din România.

În timpul întrevederii, Predoiu a subliniat importanța cooperării dintre instituțiile statului și partenerii internaționali în gestionarea fenomenului migrației, punctând că studiile realizate de Banca Mondială sunt utile pentru construirea unor politici publice mai eficiente.

Un subiect important pe agenda discuțiilor a fost migrația ilegală, pe care autoritățile române o consideră în continuare o prioritate, alături de securizarea frontierelor.

Ministrul a arătat că România a înregistrat o scădere de aproximativ 70% a fenomenului la granițe față de anii anteriori, rezultat pe care l-a pus pe seama investițiilor în logistică, personal și a cooperării cu statele vecine, în special Ungaria și Bulgaria.

În același timp, Predoiu a reafirmat poziția României în privința migrației legale și a modului în care aceasta ar trebui gestionată „Construim un sistem care răspunde nevoilor reale ale pieței muncii prin canale legale, protejează lucrătorii străini împotriva exploatării, previne abuzurile asupra sistemului și menține încrederea publicului”.

Discuțiile au inclus și noile modificări legislative privind migrația legală, dar și impactul pe care aderarea completă a României la spațiul Schengen și implementarea Pactului european privind migrația și azilul îl pot avea asupra pieței muncii.

Reprezentanții Băncii Mondiale au apreciat eforturile făcute de România în gestionarea migrației și au arătat că țara ar putea deveni tot mai atractivă pentru muncitorii înalt calificați.

La final, părțile au convenit să continue dialogul și colaborarea pentru finalizarea documentului, care ar putea sta la baza viitoarelor politici publice în domeniul migrației.