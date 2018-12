Premierul Dăncilă, declarație despre soțul ei: Nu a fost dragoste la prima vedere

foto: captura Antena 3

Viorica Dăncilă a declarat, duminică seara, că are toată susţinerea din partea familiei şi nu a încercat să o scoată în prim-plan, familia sa dând dovadă de discreţie. ”Am participat cu soţul meu decât la evenimentele în care se impunea acest lucru”, a adăugat ea.

Dăncilă a spus că nu mai are timp să gătească de când a devenit premier, că soţul şi copiii o ajută în gospodărie. Ea a spus că îi place să gătească ciorbe şi sarmale, dar că nu îi ies cozonacii şi a renunţat să mai facă.



Viorica Dăncilă susţine că familia sa este afectată de atacurile la adresa sa şi crede că familia niciunui politician nu ar trebui implicată în scandaluri şi că dacă cineva are ceva de spus că o facă direct celui implicat. “Dacă e ceva de reproşat să-mi reproşeze mie, dar nu trebuie amestecată familia în aceste lucruri”, a spus premierul.



Ea a mai afirmat că nu şi-a schimbat modul de a fi, are acelaşi număr de telefon de 15 ani, regretând că din cauza programului îşi vede rar prietenii, doar la aniversări şi de sărbători, scrie news.ro.



Dăncilă a mai spus că îi place să meargă în Maramureş şi Bucovina, că are un căţel şi un pisoi, că se uită la câte un film care să o relaxeze.

Ea a afirmat că atunci când şi-a întâlnit soţul nu a fost dragoste la prima vedere, ea era elevă şi el student, au fost mai întâi prieteni şi apoi s-au căsătorit.