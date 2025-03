Marcel Ciolacu: Nu e o ruptură instituțională între România și SUA. Nu există riscul să își retragă trupele din țara noastră

Publicat acum 12 minute

„Știa foarte bine despre România, știa contextul. Am vorbit foarte mult despre Ucraina și în prima conversație pe care am avut-o eu cu președintele Trump și în cea comună cu premierul Orban. Urma să depună jurământul. Sunt ferm convins că în perioada următoare vom începe comunicarea. Era foarte îngrijorat de ceea ce se petrecea în acel moment în Ucraina. Și cred că n-o să deranjez în niciun fel diplomatic, foarte îngrijorat de numărul de oameni care mor săptămânal în Ucraina. Eu i-am spus: Trump este singura persoană care poate aduce pacea în Ucraina, restul sunt detalii, cum, cum se poziționează, cum se negociază, nu mai este treaba mea. Cred că cu toții ne dorim ca în Ucraina să fie o pace durabilă. Mor în jur de 4000 de oameni săptămânal. E totuși într-un conflict într-o perioadă de așa zisă liniște. Acest lucru nu mai poate să continue. Deja continuă de trei ani. Nimeni nu câștigă nimic: am avut crize energetice, criză economică, se caută tot felul de alte rute. Pentru ce?”