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Preşedintele Nicuşor Dan primeşte vineri, la Palatul Cotroceni, noi ambasadori străini acreditaţi

A.E.D.
<1 minut de citit Publicat la 08:17 04 Sep 2026 Modificat la 08:20 04 Sep 2026
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poza in care apare Nicuşor Dan, preşedintele României, la Palatul Cotroceni. Sursa foto: Agerpres
Nicuşor Dan, preşedintele României, la Palatul Cotroceni. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele României, Nicuşor Dan, va primi, vineri, la Palatul Cotroceni, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare, un număr de 17 ambasadori străini agreaţi, potrivit Agerpres.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, printre aceştia se află noii ambasadori ai Canadei – Kevin Rex, Serbiei – Dragan Simeunovic şi Regatului Danemarcei – Stig Paolo Piras.

De asemenea, îşi vor prezenta scrisorile de acreditare în ţara noastră ambasadorii agreaţi ai:

  • Republicii Socialiste Vietnam – Le Vinh Thang
  • Regatului Arabiei Saudite – Khalid bin Eid Al-Shammari
  • Republicii Islamice Iran – Seyed Mohsen Emadi
  • Republicii Coreea – Hur Seung-chul
  • Republicii Algeriene Democratice şi Populară – Chaouki Chemmam
  • Republicii Chile – Alex Wetzig Abdale
  • Republicii Kazahstan – Amangeldy Sainov
  • Regatului Thailanda – Phuchphop Mongkolnavin
  • Republicii Coasta de Fildeş – Yacouba Cisse
  • Republicii Panama – Javier Enrique Caraballo Salazar
  • Regatului Cambodgiei – Chea Chanboribo
  • Republicii Guatemala – Gabriel Orellana Zabalza
  • Republicii El Salvador – Kennedy Obed Reyes Lazo
  • Republicii Ghana – Theresa Adjei-Mensah

Primirile sunt programate începând cu ora 10:00, la Palatul Cotroceni.

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Etichete: Nicușor Dan ambasadori Palatul Cotroceni Administraţia Prezidenţială

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