Preşedintele Nicuşor Dan primeşte vineri, la Palatul Cotroceni, noi ambasadori străini acreditaţi

<1 minut de citit Publicat la 08:17 04 Sep 2026 Modificat la 08:20 04 Sep 2026

Nicuşor Dan, preşedintele României, la Palatul Cotroceni. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele României, Nicuşor Dan, va primi, vineri, la Palatul Cotroceni, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare, un număr de 17 ambasadori străini agreaţi, potrivit Agerpres.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, printre aceştia se află noii ambasadori ai Canadei – Kevin Rex, Serbiei – Dragan Simeunovic şi Regatului Danemarcei – Stig Paolo Piras.

De asemenea, îşi vor prezenta scrisorile de acreditare în ţara noastră ambasadorii agreaţi ai:

Republicii Socialiste Vietnam – Le Vinh Thang

Regatului Arabiei Saudite – Khalid bin Eid Al-Shammari

Republicii Islamice Iran – Seyed Mohsen Emadi

Republicii Coreea – Hur Seung-chul

Republicii Algeriene Democratice şi Populară – Chaouki Chemmam

Republicii Chile – Alex Wetzig Abdale

Republicii Kazahstan – Amangeldy Sainov

Regatului Thailanda – Phuchphop Mongkolnavin

Republicii Coasta de Fildeş – Yacouba Cisse

Republicii Panama – Javier Enrique Caraballo Salazar

Regatului Cambodgiei – Chea Chanboribo

Republicii Guatemala – Gabriel Orellana Zabalza

Republicii El Salvador – Kennedy Obed Reyes Lazo

Republicii Ghana – Theresa Adjei-Mensah

Primirile sunt programate începând cu ora 10:00, la Palatul Cotroceni.