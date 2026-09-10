Președintele PNL Brăila, prins la volan cu permisul suspendat. Alexandru Popa spune că a fost "o eroare administrativă"

Polițiștii au întocmit un proces-verbal, care a fost transmis în 8 septembrie, în jurul orei 8:00, către Brigada Rutieră. FOTO: PNL Brăila

Președintele PNL Brăila, deputatul Alexandru Popa, s-a ales cu dosar penal după ce a fost oprit în trafic și polițiștii au constatat că avea permisul de conducere suspendat. Parlamentarul susține că nu știa că măsura suspendării devenise din nou valabilă, după ce contestase în instanță sancțiunea primită în 2024, potrivit obiectivbr.ro.

Incidentul a avut loc pe 7 septembrie 2026, în jurul orei 19:30, pe strada Nicolae Caramfil din București. Alexandru Popa a fost oprit de polițiștii rutieri de la Secția 2, care l-au legitimat și au constatat că permisul său de conducere figura ca fiind suspendat.

Polițiștii au întocmit un proces-verbal, care a fost transmis în 8 septembrie, în jurul orei 8:00, către Brigada Rutieră, pentru efectuarea cercetărilor.

Deputatul PNL susține însă că situația are la bază o eroare administrativă și că nu a știut că suspendarea permisului devenise efectivă.

”Deschiderea unui dosar penal pe numele meu vizând conducerea fără permis are deci la bază această eroare administrativă”, a spus deputatul.

Deputatul explică pentru obiectivbr.ro faptul că, în 2024, permisul i-a fost suspendat în urma unei contravenții pentru depășirea vitezei, însă a contestat imediat în instanță măsura.

Potrivit acestuia, pe durata procesului, suspendarea permisului nu mai era valabilă, motiv pentru care a continuat să conducă.

„Procesul în justiție a mers înainte timp de doi ani de zile, iar de curând instanța a dat o decizie definitivă, asupra căreia însă eu nu am fost informat. Nu am primit nicio decizie și nu am semnat pentru primirea vreunui document în acest sens”, susține Popa.

Parlamentarul afirmă că, nefiind informat despre decizia definitivă, a continuat să conducă fără să știe că intrase într-o perioadă în care nu mai avea dreptul de a conduce.

„Deschiderea unui dosar penal pe numele meu vizând conducerea fără permis are deci la bază această eroare administrativă: nefiind informat despre decizia definitivă a anchetei, am continuat să conduc mașina fără să știu că am intrat într-o perioadă de interdicție”, a declarat deputatul.

Alexandru Popa mai spune că situația ar putea avea legătură cu faptul că are domiciliul în Brăila, potrivit cărții de identitate, dar deține viză de flotant în București.

„Voi clarifica aceste aspecte în cadrul anchetei și sunt sigur că lucrurile vor fi corect evaluate, pe bază de documente și probe. E posibil ca această confuzie să fi fost cauzată de aspecte locative – respectiv faptul că domiciliul din cartea de identitate este în Brăila, dar am viză de flotant pentru București”, a precizat deputatul.

Popa afirmă că a respectat legea și că va continua să o respecte.

„Reafirm că am respectat și voi continua să respect legea, indiferent dacă e vorba de legislația rutieră sau de alte tipuri de legislație”, a transmis acesta.

Deputatul a subliniat și faptul că, în momentul în care a fost oprit de polițiști, avea permisul fizic asupra sa.

„La efectuarea filtrului eu am avut permisul fizic la mine! Eu am fost de bună credință și am prezentat actele! Nu aveam de unde să știu!”, a mai spus Alexandru Popa.