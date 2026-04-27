Prima reacție a lui Ilie Bolojan după anunțul facut de PSD si AUR despre moțiunea de cenzura

Ilie Bolojan.

Prim-ministrul Ilie Bolojan dă prima reacție, luni, la anunțul PSD și AUR că vor susține împreună o moțiune de cenzură contra guvernului său.

Declarațiile lui Bolojan:

„Ce-am făcut și până acum, asigur conducerea guvernului care are încă un sprijin parlamentar. dacă pierde acest sprijin, urmează consultările și formarea unui nou guvern. Problema este că atunci când dărâmi un guvern, oamenii raționali trebuie să se gândească ce punem în loc, cine e viitorul premier, cine duce această mare responsabilitate, pe ce partide se bazează. N-am constatat până acum acum că se discută astfel de lucruri și PSD, care a dinamitat guvernarea își mărește șansele pentru moțiune, dar pregătește o nouă alianță și asistăm la formarea unei noi coaliții de facto.

N-am depus armele niciodată și am o mare responsabilitate pentru țara asta. Dacă aș fi văzut niște soluții, n-ar fi fost o problemă să mă retrag, dar nu sunt soluții și cât timp sunt pe această funcție, îmi fac datoria.

Nu se pune problema unui vot la moțiune ci se pune problema ca cei care au generat această criză să găsească soluția.

În momentul în care, de exemplu în Germania, vii cu o moțiune de cenzură, sistemul lor parlamentar presupune că cei care depun moțiunea trebuie să vină și cu o soluție. Noi nu avem acest sistem și cei care votează doar să se schimbe un guvern invocând o situație generală economică post-criză bugetară care nu poate să fie bună acum, trebuie să se gândească bine ce fac. Sunt două posibilități - ne întoarcem de unde am plecat, am trecut printr-o perioadă grea, suntem în punctul cel mai jos și drumul acum e doar spre mai bine. A doua e să vii cu niște soluții, dacă doar critici fără soluții, nu e bine.

Grindeanu a mințit nu doar despre problemele guvernării, ci și despre proiectele politice cu AUR. A spus la Bruxelles că nu va colabora cu AUR, demonizându-l, și acum vedem colaborare politică pentru moțiune. Dacă aceasta este atitudinea, problema se pune e ce vor face mai departe. Celelalte partide au declarații fără echivoc că nu vor mai fi în coaliție cu PSD, se pune problema ce se întâmplă. Singura concluzie e că vom avea, foarte probabil, o majoritate PSD-AUR, pe față sau pe dos.

Nu știu dacă parlamentarii sunt nemulțumiți, dar mulți dintre cei care au votat când s-a indus în rândul lor, sigur nu sunt mulțumiți pentru că asta înseamnă costuri enorme pentru noi. Pentru România, următoarele săptămâni sunt critice pentru PNRR, dacă noi nu respectăm angajamentele pentru reforme, unele țin de ordine de miniștri, altele de HG, altele de abordări stabile - legi promulgate până în august. Nimeni nu-și va asuma răspunderea pentru miliardele de euro pierdute din PNRR.

Se lua o decizie în coaliție și după îi auzeam pe comunicatorii PSD spunând public invers și fugind de decizii”

