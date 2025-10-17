Prima reacție a lui Ionuț Moşteanu după scandalul mobilizării rezerviştilor. "Cozile nu au fost la MApN"

Ionuț Moșteanu, prima reacţie după haosul de la mobilizarea rezerviştilor/ Foto: Hepta

Ministrul Apărării a transmis, vineri, că exercițiul de mobilizare din București și Ilfov, programat în perioada 12-20 octombrie, a fost mediatizat încă din urmă cu 2 luni de instituţia sa, după ce rezerviştii au primit ordine de pe o zi pe alta, cu obligaţia de a se prezenta, în unele cazuri, chiar şi la adresa greşite. Moşteanu a punctat şi că acele cozi care s-au format la mobilizarea rezerviştilor au fost provocate de triajul organizat în interiorul cazarmelor, nu la MApN.

"Le mulțumesc tuturor celor care au răspuns prezent la acest exerciţiu de mobilizare din Bucureşti şi Ilfov. Toată săptămâna a avut loc acest exerciţiu, în 7 poligoane din jurul Bucureștiului. Este un exerciţiu care se întâmplă periodic. În fiecare an, a fost în mai multe judeţe, în Vrancea, Buzău, Călăraşi. Anul acesta au fost în Teleorman, Giurgiu, Olt, Sibiu, Mureş.

La anul, vor avea loc aceste exerciţii Mobex în 7-9 judeţe. Este un exerciţiu periodic şi este normal ce se întâmplă. Noi am tot comunicat, de vreo 2 luni de zile, eu vă tot spun de exercițiul ăsta, acum a apărut așa ca o mare surpriză. Chiar m-am uitat pe monitorizarea presei, sunt 480 de articole de presă înainte să înceapă exercițiul, care au menţionat că va începe acest exerciţiu.

Este multă atenţie pe tot ce înseamnă Armată şi este firesc să fie așa şi vă mulțumesc celor de la presă că sunteți aici. Sunt implicate toate instituţiile statului care au atribuţii de apărare, ordine publică şi securitate: Ministerul de Interne, SRI, IGSU, Penitenciare", a afirmat Ionuț Moşteanu, care a făcut referire şi la deficienţele de organizare:

"Dacă aţi văzut niște diferenţe privind modul de procesare, de realizare a acestui program în zilele în care vin rezerviştii, este pentru că fiecare din aceste instituţii au obiective specifice.

Ministerul Apărării a ales să facă trierea în interiorul cazarmelor. Dacă aţi văzut cozi, au mai fost cozi. Niciuna din ele n-a fost la Ministerul Apărării. Triajul a fost făcut în unități şi este un luru pe care îl vom pregăti mai bine în viitor.

Statul Major al Apărării va face o analiză al acestui exerciţiu şi miercuri va ieşi cu o prezentare detaliată, sunt lucruri care pot fi îmbunătăţite, am văzut şi acele probleme cu adresa din Clinceni. Trebuie clarificată, e o stradă care se întinde în 3 localităţi care se învecinează: Clinceni, Bragadiru şi Cornetu. Astfel de lucruri pot fi mai bine clarificate".

MApN: Ordinul nu a fost dat din scurt, simulăm o situaţie reală

În cadrul exercițiului, rezerviştii sunt evaluaţi psihologic şi fizic, după care primesc echipament militar. Ulterior, ei merg în poligoane, unde se efectuează execiţii de tragere. Sunt aproximativ 10.000 de rezervişti chemaţi zilele acestea la unităţile militare din Bucureşti şi Ilfov.

Au fost şi persoane care s-au prezentat la unităţile militare cu dovezi medicale potrivit cărora nu pot participa la aceste exerciţii. În cazul în care nu sunt aduse acte medicale care să ateste că nu pot lua parte la convocare, ei riscă amenzi de până la 1.200 de lei.

Un alt reprezentant MapN a făcut următoarele precizări în cadrul interviului oferit pentru Antena 3 CNN:

"Nu este dat prea din scurt. Noi, în cazul exerciţiului încercăm să simulăm cât mai mult o situaţie apropiată de cea reală. Într-o situaţie reală, ordinul de chemare la mobilizare specifică e de îndată. Deci, nu are un termen. (...). Pentru a putea simula o situaţie reală, acesta este termenul în care noi prevedem planificarea lui: 24 de ore".