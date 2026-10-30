Primarii PSD, revoltați de reforma administrativ-teritorială a propriului partid. „Să dispară Cucuteni, civilizație de mii de ani?”

2 minute de citit Publicat la 18:19 30 Oct 2026 Modificat la 18:19 30 Oct 2026

Pamfilică Brânză, primarul PSD al comunei Cucuteni. Foto: Facebook/PSD Iași, Google Maps

Reforma administrativ-teritorială propusă de PSD stârnește nemulțumiri chiar în rândul primarilor social-democrați, ale căror comune ar putea fi comasate. Primarul din Cucuteni, județul Iași, una dintre cele 429 de localități vizate de prima etapă a reformei, comasarea voluntară, se teme că localitatea sa și-ar putea pierde identitatea, deși are o istorie de mii de ani. Într-un interviu acordat Antena 3 CNN, edilul a spus că nu crede că locuitorii ar accepta unirea cu o altă comună. Între timp, ministrul Dezvoltării a anunțat că, după o primă etapă voluntară, comasările vor deveni obligatorii.

Primarul din Cucuteni: „Să dispară o comună care a fost dintotdeauna?”

Pamfilică Brânză, primarul PSD al comunei Cucuteni, nu vede cu ochi buni reforma anunțată de propriul partid. El spune că localitatea are o istorie care merită protejată și că, în loc să fie comasată, ar trebui sprijinită să se dezvolte.

„Să dispară o comună care a fost dintotdeauna. Este Cucuteni, este civilizație de mii de ani. Este cultura Cucuteni, avem muzeul Cucuteni, avem vestigii”, a declarat edilul pentru Antena 3 CNN.

Primarul consideră că localitatea are potențial turistic și cultural, dar că lipsa banilor împiedică dezvoltarea ei.

O altă nemulțumire este legată de distanțele pe care oamenii ar putea fi nevoiți să le parcurgă pentru a ajunge la noua primărie, dacă localitatea ar fi comasată cu o altă comună.

Edilul spune că a înțeles că reorganizarea ar trebui făcută voluntar, în urma unui referendum, însă se îndoiește că locuitorii ar accepta schimbarea.

Întrebat de reporterul Antena 3 CNN dacă oamenii ar fi de acord, acesta a răspuns: „Cred că nu”.

La întrebarea dacă i-a consultat deja, primarul a recunoscut: „Asta nu i-am întrebat”.

El a explicat că va discuta cu locuitorii și îi va consulta prin referendum atunci când va exista o reglementare privind comasarea comunelor.

Ministrul Dezvoltării: Comasările vor deveni obligatorii după 1 martie 2027

Declarațiile primarului vin în contextul în care PSD pregătește o reformă administrativ-teritorială care ar putea viza, într-o primă etapă, 429 de localități cu cel mult 1.500 de locuitori.

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a explicat vineri că reorganizarea ar urma să fie făcută în două etape: mai întâi prin comasări voluntare, apoi printr-o lege care să prevadă comasări obligatorii.

„Într-o primă etapă vorbim de comasare voluntară. A doua etapă va fi o comasare prin asumare, deci, practic, o comasare obligatorie”, a declarat ministrul.

Potrivit acestuia, a doua etapă ar putea începe după 1 martie 2027, iar reforma ar urma să se aplice din anul 2028.

Deocamdată, nu există o listă definitivă a primăriilor care vor dispărea și nici criterii finale pentru reorganizarea obligatorie.

Planul PSD a provocat reacții și în interiorul partidului. Deputatul Mihai Fifor a avertizat că viitorul unei localități nu poate fi decis doar în funcție de numărul locuitorilor.

Acesta consideră că autoritățile trebuie să țină cont și de distanțele dintre localități, de accesul oamenilor la servicii publice și de legătura acestora cu locurile în care trăiesc.

„Nu putem decide viitorul unei localități exclusiv în funcție de un prag de populație”, a transmis Fifor.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, vrea ca reforma administrativ-teritorială să fie adoptată până în martie 2027, prin angajarea răspunderii Guvernului în Parlament.