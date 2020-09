Primarul Tudorache a ieșit în stradă alături de susținători și cere renumărarea voturilor

Protesul vine în contextul în care candidatul USR-PLUS, Clotilde Armand, a anunțat, marți noaptea, că este noul primar ales, cu un avans de peste 1000 de voturi în fața lui Dan Tudorache.

Armand a făcut anunțul după încheierea centralizării proceselor verbale din secțiile Sectorului 1.

Miercuri dimineață, oamenii strânși în fața Biroului Electoral au cerut ca voturile de la Sectorul 1 să fie renumărate întrucât ar fi existat mai multe fraude.

"Am venit pentru că e normal să cerem renumărarea votului. Asta cer de mai bine de 48 de ore atunci când am constatat primele nereguli în procesele verbale. Una găseam pe procesele verbale ale reprezentantului PSD și altceva era băgat în sistem. Am descoperit mai multe secții unde era o discrepanță reală între numărul de voturi la primar de sector, primar general, și pot să vă spun că ieri s-a renumărat la 9 secții. La 7 dintre ele chiar erau diferențe considerabile. Asta înseamnă că dacă există o diferență de minimum 6 voturi la fiecare secție de votare, depășim, cu siguranță, cele 1000 de voturi (invocate de Armand, n.r.)", a declarat Tudorache, în mijlocul susținătorilor săi.

Tudorache a explicat și situația în care un reprezentant PSD a fost surprins cu mai multe procese verbale asupra sa, caz în care Poliția a deschis un dosar penal.

Primarul crede că în acest dosar se va decide NUP (neînceperea urmăririi penale).