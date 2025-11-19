Sorin Grindeanu amenință că PSD iese de la guvernare dacă se taie salariile bugetarilor

2 minute de citit Publicat la 15:48 19 Noi 2025 Modificat la 18:30 19 Noi 2025

Sorin Grindeanu: "Ătât timp cât PSD este la guvernare, salariile cresc, nu scad". Sursa foto: Agerpres

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, într-o conferință de presă că social-democrații nu vor susține tăieri de salarii în sectorul bugetar, în contextul discuțiilor din coaliție legate de măsuri de austeritate în administrația centrală. Grindeanu a subliniat că "se pot face economii și pe alte paliere".

UPDATE. Grindeanu a ameninţat, la lansarea candidaturii lui Daniel Băluţă pentru Primăria Bucureşti, că PSD va ieşi de la guvernare dacă vor scădea salariile bugetarilor.

"Ătât timp cât PSD este la guvernare, salariile cresc, nu scad! Dacă are de gând cineva să facă acest lucru, PSD iese de la guvernare!", a fost mesajul ameninţător al lui Sorin Grindeanu, președintele PSD.

“În urmă cu două zile s-au închis discuțiile pe adminsitarția locală, reduceri de 30% cu prag la 20% cu posibilitatea în 2026 să alegi partea de reducere și nu de disponibilizări.

La partea de administrație centrală discuțiile trebuie să rămână deschise pe partea de apărare, ordine publică. Discuțiile pe administrația centrală nu au fost închise”, a precizat Sorin Grindeanu.

El a spus că în ședința BPN a PSD s-a votat în unanimitate ca PSD să nu susțină tăiera și reducerea salariilor în sectorul bugetar.

“Că vom discuta despre comasări de instituții, de deconcentrate, de eficientizare a aparatului central, asta susținem.

Absolut că e nevoie de lucruri care țin de un stat mai suplu, nu reduceri de salarii. Pot fi găsite soluții care să ducă la comasări de instituții fără a disponibiliza oamenii”.

Sorin Grindeanu a făcut aceste precizări după ce coaliția ar fi discutat despre o tăiere generală de 10% a cheltuielilor salariale pentru toate categoriile de bugetari, nu doar pentru funcționarii din administrația centrală, potrivit surselor politice.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus marți că tăierile s-ar putea aplica fără excepție, inclusiv pentru angajații din Armată sau MAI.

„Nici astăzi nu s-a pus problema să existe excepții, în afară de Educație. La Sănătate s-a creat cadrul pentru tăieri. La Educație în pachetul din iulie s-a redus. A fost crescută norma de predare de la 18 la 20 de ore, s-a redus ora cu plata și bursele. La învățământul superior, la fel. Sigur că s-au aplicat din august și septembrie, dar dacă raportăm toate aceste chesltuieli la un an de zile cred că ei sunt la peste 10%”, a spus Kelemen Hunor jurnaliștilor, la Parlament.

Măsuri de relansare economică vor fi cuprinse în pachetul 3

Sorin Grindeanu a mai spus că pachetul 3 de măsuri, pentru care Guvernul Ilie Bolojan își va asuma răspundearea în Parlament va cuprinde și măsurile promovate de PSD pentru relansarea economică:

“Principalul punct discutat a fost ceea ce înseamnă angajarea răspunderii Guvernului pe pachetul 3, care ar trebui să conțină administrație publică locală, centrală, relansare economică.

Colegii mei au avut discuții la Ministerul Finanțelor cu reprezentanți ai ministerului prezentând acest pachet. Discuțiile au fost cât se poate de bune. Tot ce se credea că aveau un impact de miliarde pe bugetul de stat e fals. Nu există aceste lucruri, toate aceste lucruri sunt false. Colegii mei au fost argumentați, măsurile noastre sunt cât se poate de bune și vor face parte din propuneri”.

Sorin Grindeanu a precizat că măsurile de relansare economică trebuie adoptate în condițiile în care salariu mediu a scăzut în Romînia cu 5,3% față de septebrie 2024. De asemenea, în trimestrul 3 economia a scăzut cu 0,2%. “Suntem în risc de recesiune tehnică”, a avertizat Sorin Grindeanu.

El a dat exemplu și despre scăderile din HoReCa, dar și despre situația grea în care se află producția industrială.

“Este evident că avem nevoie de relansare economică, care sunt și parte din strategia fiscal-bugetară. Li s-a atras atenția colegilor de la Minsiterulu Finanțelor că este prevăzută acolo”, a mai precizat Grindeanu.