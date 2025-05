PSD amână decizia privind intrarea la guvernare. Grindeanu: Vreau să consult baza partidului, poate unora nu le place

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD. Foto: Hepta

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că partidul nu va lua o decizie privind participarea la guvernare până nu „consultăm baza partidului”. „Poate unora nu le place, e decizia noastră cum facem aceste lucruri și pe ce drum o vom lua”, a declarat acesta, joi.

„Am văzut - şi nu o dată am văzut acest lucru - dorinţa de a avea PSD-ul în interiorul coaliţiei de guvernare. N-am spus nu, n-am spus nici da. Nu vreau să fiu greşit înţeles. Vreau să consult şi vrem să consultăm baza partidului. Poate unora nu le place. E decizia noastră a PSD-ului cum facem aceste lucruri şi pe ce drum o vom lua, în opoziţie sau la putere. Dar atunci când vom lua această decizie, vreau să avem toate datele: ceea ce se propune, care este programul, care vor fi măsurile, care e gândirea politică şi în acel moment, pe diverse variante, Partidul Social-Democrat, cu iertare fie spus, totuşi în continuare, cel mai important partid din Parlament, care nu în urmă cu trei ani, în urmă cu jumătate de an, de 1 decembrie, s-a clasat pe locul întâi la alegerile parlamentare şi are cel mai mare grup, va lua decizia. Dar având toate datele. Nu poate să ne mute nimeni din acest ritm pe care noi dorim să-l avem în perioada următoare, având în spate responsabilitatea partidului care a avut cele mai multe voturi. Şi responsabilitatea aceasta înseamnă voturile românilor. Şi nu ne interesează doar acei români care ne-au votat, ci toţi. Şi atunci avem această chestiune de la care nu abdicăm”, a afirmat Sorin Grindeanu joi, într-o conferinţă de presă.

Grindeanu a precizat că la consultările informale cu Preşedintele Nicuşor Dan nu s-a discutat despre nume și funcții.

„Noi am anunţat - şi asta a fost şi dorinţa preşedintelui, să discutăm prima oară chestiunea legată de programe, de proiecte, de eventuale măsuri pe care va trebui să le ia viitorul guvern în perioada următoare. Şi atunci, discutând lucrurile în această formă, nu am discutat altele. Dar asta nu înseamnă că nu vor exista discuţii politice, probabil, în viitor”, a mai afirmat acesta.

Preşedintele interimar al PSD susţine că partidul nu pune condiții și „nu cerem anumite lucruri”.

„Noi nu avem condiţii. Şi am anunţat de la început, nu intrăm într-o zonă de negociere, fiindcă nu cerem anumite lucruri. Noi ne spunem punctele de vedere, încercăm să le armonizăm - că nu suntem puşi pe a distruge, din contră, încercăm să le armonizăm cu ceilalţi - şi după ce, dacă se va reuşi acest lucru, vom decide în interiorul partidului pe ce cale vom merge. (...) Nu suntem în situaţia de a pune condiţii. Pentru că nu cerem nimic”, a mai afirmat Sorin Grindeanu.