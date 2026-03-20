PSD nu renunță la înlăturarea lui Bolojan. Grindeanu: Vom face acea consultare internă. 5.000 de oameni vor hotărî și vom vedea

Liderul PSD; Sorin Grindeanu, a declarat vineri, despre schimbarea premierului Ilie Bolojan, că se va face o consultare internă la care vor vota 5.000 de oameni și atunci ”se va vedea”.

Întrebat despre o schimbare a premierului Bolojan, Grindeanu a declarat: ”O să facem acea consultare internă, toți membrii PSD vor vota. Aproape 5.000 de oameni vor hotărî”, a spus Grindeanu.

Întrebat dacă își asumă preluarea funcției de premier dacă PNL se retrage în opoziție, președintele PSD a răspuns: ”Avem un protocol, spune clar ce înseamnă această chestiune”.

”De ce să anticipez eu niște lucruri? După ce vor vota membrii PSD și vom face acea consultare vă voi spune cum stăm.”, a afirmat Grindeanu.

"Vorbim de 0.4 din PIB. Vorbim de o încrâncenare pe care ați văzut-o în toată această săptămână, de fapt de când am anunțat acest pachet de solidaritate, la începutul sesiunii parlamentare. În final s-a ajuns la o soluție pe care o salut. Sigur că bugetul contează", spune Grindeanu.

Legea bugetului de stat a fost adoptată, vineri, de Parlament, cu 319 voturi ”pentru”, 104 voturi ”împotrivă”, o abţinere, iar doi parlamentari nu au votat. Totodată, a fost adoptată Legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Sorin Grindeanu, a spus joi că consultarea din PSD privind guvernarea continuă şi nu e niciun fel de schimbare. ”Noi vom face ceea ce am anunţat la începutul lunii decembrie. Noi facem o evaluare, nu pe buget, noi facem evaluarea participării la guvernare. Şi asta am anunţat la începutul lunii decembrie. Această evaluare cuprinde şi modul în care a fost construit bugetul, evident. Cuprinde toată această perioadă. Cuprinde şi începe evaluarea, în primul rând, cu noi, cu ministrii PSD şi după aceea cu întreaga activitate parlamentară”, a mai spus Sorin Grindeanu.

La sfârșitul lunii februarie, Sorin Grindeanu a precizat într-o conferință de presă, că Ilie Bolojan nu a fost premierul coaliției, ci doar al unui singur partid: USR. Sorin Grindeanu a precizat că deși PSD a intrat la guvernare pentru a asigura stabilitatea, aceasta nu înseamnă supunere.