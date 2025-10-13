PSD nu va mai fi un partid „progresist”. Modificarea statutului, decisă luni. Congresul va fi organizat pe 7 noiembrie

Liderii PSD își aleg pe 7 noiembrie conducerea. Foto: INQUAM Photos/Sabin Cîrstoveanu

Congresul PSD în care urmează să fie aleasă conducerea partidului va avea loc pe 7 noiembrie, a decis, luni, Consiliul Politic Național, care s-a reunit la Vila Lac. Tot luni, liderii PSD au decis și să modifice statutul, renunțând la termenul „progresist”.

Potrivit unor surse din PSD, deocamdată, singurul care și-a anunțat candidatura la președinția partidului este actualul președinte interimar, Sorin Grindeanu. Fiecare candidat la cea mai înaltă funcție a partidului trebuie să prezinte o listă cu numele propuse pentru funcțiile de secretar general, prim-vicepreședinți și vicepreședinți.

Potrivit surselor social-democrate, pe lista lui Grindeanu se vor regăsi, printre alții, europarlamentarii Claudiu Manda, pentru a fi viitorul secretar general al PSD, și Victor Negrescu - pentru prim-vicepreședinte, transmite Agerpres.

Senatorul PSD Titus Corlățean, care a spus în vară că va candida la președinția PSD, a anunțat luni dimineață că a renunțat la această intenție.

'Au trecut două luni de când din acest loc, din fața Parlamentului, am anunțat public angajamentul și dorința mea de a-mi asuma candidatura la președinția Partidului Social Democrat la viitorul congres. Au fost două luni pline, intense de discuții pretutindeni în țară, cu colege și colegi de partid. Alternativa pe care am încercat să o ofer - o echipă de oameni pregătiți, educați, cu limbi străine, cu credibilitate, care să ofere speranță membrilor, simpatizanților de partid și să relanseze acest partid nu este fezabilă', a afirmat Corlățean într-un mesaj video publicat, luni, pe Facebook.

Potrivit lui Corlățean, PSD 'seamănă tot mai puțin cu un partid politic', iar cei care gândeau la fel cu el 'nu au dorit să își asume proiectul cu curaj'.

Acesta a mai spus că încheie un ciclu de 24 de ani în politică, 'întotdeauna în PSD, la bine și la greu'.

Surse din PSD au menționat că Grindeanu are de gând să poarte o discuție cu Corlățean pentru a înțelege 'de ce este supărat'.

PSD nu va mai fi un partid „progresist”

Luni, liderii PSD au decis și să modifice statutul, renunțând la termenul „progresist”.