PSD va cere în Coaliţie eliminarea impozitului pe solarii. "A fost strecurat în lege, fără o consultare şi fără un acord"

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Agerpres

Partidul Social Democrat a anunţat, miercuri, că va cere în următoarea şedinţă de Coaliţie eliminarea impozitului pe solarii din Legea care stabileşte măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative, prin care se majorează taxele de la 1 ianuarie cu 70%. "A fost strecurat în lege, fără o consultare și fără un acord al partidelor aflate la guvernare", a transmis partidul, într-un comunicat de presă.

"Având în vedere că legea care conține această prevedere a trecut examenul de constituționalitate, Guvernul poate interveni printr-o ordonanță de urgență prin care să se revină la reglementarea anterioară, potrivit căreia solariile și alte asemenea anexe gospodărești erau scutite de impozit", subliniază PSD.

Astfel, social-democraţii susţin că aceste impozite, "care au un impact cu totul marginal asupra veniturilor statului", nu ar face altceva decât să-i nemulţumească pe români, "fără a rezolva problea de fond a dezechilibrului bugetar".

"​În acest context, PSD solicită miniștrilor celorlalte partide să transpună în mod fidel deciziile politice care vizează domeniile lor de activitate, fără a mai introduce alte elemente care nu au fost agreate în cadrul Coaliției de guvernare", concide comunicatul.

Taxele și impozitele locale vor crește de la 1 ianuarie 2026, după ce Curtea Constituțională a respins, miercuri, sesizarea AUR. După decizia CCR, legea pe care Guvernul și-a asumat răspunderea merge la promulgare la președintele Nicușor Dan.

Pachetul de măsuri intră în vigoare de la începutul anului viitor și prevede, pe lângă majorarea impozitelor cu peste 70% față de nivelul din 2025, și alte măsuri precum taxarea coletelor care vin din afara UE, dar și obligații noi pentru firme.