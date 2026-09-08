PUSL cere demiterea Secretarului General al Guvernului. Lavinia Şandru: "USR își dorește cu disperare sediul central al PUSL"

2 minute de citit Publicat la 15:29 08 Sep 2026 Modificat la 16:08 08 Sep 2026

Lavinia Șandru. FOTO: Agerpres

Lavinia Şandru, președintele al Biroului Central de Strategie și Comunicare al PUSL, a declarat, marţi, că "USR dorește cu disperare sediul central al PUSL" şi acuză o preluare abuzivă a centrului său central. De asemenea, aceasta spune că secretarul General al Guvernului, Dan Reșitnec, s-a filmat în fața sediului PUSL și a afirmat că imobilul ar trebui luat pentru că este „prea mare, prea central, prea frumos”.

"Un demnitar plătit din bani publici nu are voie să transforme funcția într-un instrument de presiune asupra Justiției", a declarat Lavinia Şandru, care i-a cerut lui Bolojan să-l demită pe Dan Reșitnec.

"Cu privire la demersul Secretarului General al Guvernului, care sfidează legea și își încalcă atribuțiile instituționale, instigând la evacuarea sediului central al unui partid politic, Lavinia Șandru, Președintele Biroului Central de Strategie și Comunicare al PUSL, face următoarele precizări:

Există o linie pe care, într-un stat de drept, n-ai voie s-o treci: linia dintre a aplica legea și a o sfida. Dan Reșitnec, reprezentant USR și Secretar General al Guvernului demis Bolojan, a trecut demult această linie!

Acest reprezentant al Guvernului României a pus ochii pe sediul PUSL! USR își dorește cu disperare sediul central al PUSL! Și ce face USR? Ce știe mai bine! Sfidează legea!

Urmărește să ia abuziv sediul altui partid! Secretarul General al Guvernului se filmează în fața sediului PUSL și spune explicit că trebuie luat pentru că, atenție, e prea mare, prea central, prea frumos", a transmis Şandru.

Aceasta l-a comparat pe Dan Reșitnec cu Fritz.

"Evident, nu există asemenea criterii în lege! Dar legea nu contează pentru USR! La fel ca și incompatibilul domn Fritz, pe care l-a avut ca șef și model ani la rând, actualul Secretar General al Guvernului atacă preventiv și Justiția. Nu cumva instanța să aibă curajul de a sancționa un abuz evident!

Comportamentul domnului Reșitnec, care vorbește explicit în numele Guvernului, este abuziv! Într-un veritabil stat de drept, domnul Reșitnec ar fi demis până la finalul acestei zile.

Un Secretar General al Guvernului care se filmează în fața sediului altui partid, spunând că „nu îl merită”, și-a încălcat flagrant competențele și responsabilitățile instituționale. Mai ales că, repet, domnul Reșitnec vorbește explicit în numele Guvernului României!

Un demnitar plătit din bani publici nu are voie să transforme funcția într-un instrument de presiune asupra Justiției. Legea nu e opțională și negociabilă în funcție de interesele USR! PUSL contestă legal și transparent abuzul care se pregătește în cazul sediului central.

PUSL îi cere premierului interimar Bolojan să-l demită pe Secretarul General al Guvernului pentru că și-a încălcat flagrant responsabilitățile instituționale.

PUSL îl va acționa în judecată pe domnul Reșitnec, civil și penal, pentru a sancționa demersurile sale abuzive", a încheiat Lavinia Şandru.